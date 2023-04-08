УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Геть московського попа" : на Хмельниччині УПЦ МП зі скандалом зривала перехід храмів до ПЦУ

Олексій Тесля
8 квітня 2023, 19:57 оновлено 8 квітня, 20:02
204
Сотні місцевих віруючих прийшли захистити свій вибір і підтримати перехід храму в ПЦУ.
Шепетівка
У Шепетівці люди відстояли свій вибір з переходом храму в ПЦУ / Suspilne.media / Сергій Худий

У найбільшому храмі Шепетівки Хмельницької області Свято-Михайлівському соборі відбулося перше богослужіння українською мовою. Службу проводили священнослужителі Православної церкви України.

Примітно, що рішення про перехід храму в ПЦУ ще рік тому прийняла місцева релігійна громада, проте представники Московського патріархату всіляко перешкоджали цьому, повідомляє Суспільне.

При цьому в Мережі вже опубліковані відео, як сотні місцевих віруючих прийшли захистити свій вибір і підтримати перехід храму в ПЦУ.

відео дня

При цьому представники УПЦ МП не пускали людей до храму. Але зі скандалами, криками і штовханиною їм все ж вдалося потрапити в собор. Прихильники УПЦ МП, які до цього там перебували, покидали святиню під крики "Ганьба!". Також місцеві жителі скандували: "Геть московського попа!".

Разом з тим, в УПЦ МП заявили, що натовп прихильників ПЦУ нібито увірвався в Михайлівський кафедральний собор Шепетівки і "захопив цей храм".

Додамо, що у Старокостянтинові в суботу зібралася громада, щоб проголосувати за перехід до ПЦУ храму Різдва Богородиці УПЦ МП. За словами голови лічильної комісії Анни Х**лової, на зборах зареєструвалися 1100 осіб. Рішенням громади храм переходить до ПЦУ.

Раніше у Хмельницькому до храму прийшов український військовий Артур Ананьєв, якого обурило те, що служба досі проводиться російською мовою. Він звернувся до парафіян з питанням: "Скільки ще потрібно смертей українських бійців, щоб люди припинили ходити в Московський Патріархат". Однак йому почали відповідати стусанами.

Виявилося, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священик Ігор Слободян. Він разом з кремезними чоловіками накинувся на українського військового і вони разом намагалися збити українського захисника з ніг. Чоловіка били, повалили, він сильно вдарився головою об плитку.

Після цього під храмом зібралося більше тисячі обурених людей.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що це побиття військового в храмі має стати аргументом для нардепів, щоб проголосувати за заборону УПЦ МП.

Читайте більше:

УПЦ МП Хмельницька область Шепетівка ПЦУ
Реклама

Головне за день

РФ люто атакує відразу на декількох напрямках: в окупантів серйозні втрати

РФ люто атакує відразу на декількох напрямках: в окупантів серйозні втрати

20:38 Україна
"Злив" документів про плани ЗСУ: у США заявили про масштабне розслідування

"Злив" документів про плани ЗСУ: у США заявили про масштабне розслідування

18:04 Світ
РФ готується бити надпотужними авіабомбами: у ЗСУ пояснили важливість поставок F-16

РФ готується бити надпотужними авіабомбами: у ЗСУ пояснили важливість поставок F-16

16:37 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:38

РФ люто атакує відразу на декількох напрямках: в окупантів серйозні втрати

19:57

"Геть московського попа" : на Хмельниччині УПЦ МП зі скандалом зривала перехід храмів до ПЦУ

19:45

Чому китайці їдять багато яєць: у них на це цілих 4 причини

19:20

Качани попруть, як на дріжджах: як правильно проростити кукурудзу в домашніх умовах

19:20

Як не програти перемогуПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:10

Що потрібно додати у воду щоб макарони не злипалися: кращий спосіб на всі часи

18:53

"Пресували" і залякували у Криму: Україна повернула 31 депортовану РФ дитину

18:21

"Буде надзвичайно важко": генерал США заявив, що контрнаступ ЗСУ може зіткнутися зі складнощамиВідео

18:20

Який манікюр зараз в моді: гарний блакитний манікюр з неймовірним омолоджувальним ефектомФото

Реклама
18:07

Окупанти можуть атакувати Україну керованими бомбами вагою 1,5 тисячі кг - ІгнатВідео

18:04

"Злив" документів про плани ЗСУ: у США заявили про масштабне розслідування

17:35

Як зробити найсмачніший твердий сир за 15 хвилин: простий фокус з двома інгредієнтамиВідео

17:26

Для чого використовують картопляні очистки: 2 способи, які Вас здивують

17:06

"Це огидно": чоловік придумав заміну молоку в пюре, але нарвався на жорстку критикуВідео

16:37

РФ готується бити надпотужними авіабомбами: у ЗСУ пояснили важливість поставок F-16

16:36

Пенсіонерки померли від страху навчання латиської мови: у РФ пропагандисти видали безглуздий фейкВідео

16:15

ЗСУ "зажмурили" каратиста збірної Росії, який приїхав вбивати українців

16:06

У тяжких боях під Бахмутом загинули п'ять "Вовків Да Вінчі"Відео

15:54

У Зеленського назвали найбільш ймовірний сценарій звільнення Криму

15:44

Газети в СРСР ніколи не викидали: чому вони були на вагу золота

Реклама
15:42

"Можливість співати ще не повернулася": Каменських виступила вперше після проблем з голосомВідео

15:06

Скільки разів на тиждень потрібно мити туалет: 2 правила догляду за санвузлом

15:03

Як виглядає син Скабєєвої та Попова: свіжі фото єдиного сина пропагандистів

14:50

"Розмажуть по стінці": Трамп стане головною мішенню на виборах – ексглава МЗСВідео

14:48

Україна піде в контрнаступ і Росія все побачить на полі бою - ГУРВідео

14:43

У Росії зібралися помститися Ротару за підтримку УкраїниВідео

14:31

Знайди червоні дротики: тільки люди з високим IQ можуть розгледіти їх

13:48

"Вони все бачать!": Скабєєва закотила істерику перед контрнаступом ЗСУВідео

13:38

Вибори в США і повернення Трампа: дипломат оцінив сценарій втручання РосіїВідео

13:31

Курс долара перетнув "червону лінію": експерти розповіли українцям, що робити зі заощадженнямиВідео

13:14

У Великобританії вперше вилікували собаку від алкоголізмуВідео

12:50

"Біснуваті і іуди": Ломаченко знову виклав у Мережу текст, що ображає українців

12:47

"Тотальне фіаско": Огризко пояснив, чим для Трампа обернуться скандальні слова про війну в УкраїніВідео

12:32

Били по військах РФ з HIMARS, ті відбивалися: ЗСУ намагалися звільнити Запорізьку АЕС - TimesВідео

12:12

Карма для чоловіка Шакіри: коханка Піке зрадила йому з футбольним тренеромВідео

12:00

В Україні з'явиться новий тип пенсій: кому пощастить отримати додаткові 7 тисяч грнВідео

11:55

Гороскоп на завтра 9 квітня 2023: Близнюкам - гроші, Дівам - можливостіВідео

11:29

11-річна дівчинка на руках винесла своїх братика і сестричку з палаючого будинку в СумахВідео

11:15

"Виглядала, як величезна шафа на ніжках": Полякова сміливо показала себе в максимальній вазіВідео

11:00

Медведєв закотив затяту істерику і розмріявся про "зникнення України з планети"Відео

Реклама
10:19

Податок на нерухомість: скільки і за які квартири доведеться заплатити українцямВідео

10:12

Діалог щодо припинення вогню в Україні зіграє на руку РФ, перемовини поки що неможливі - БлінкенВідео

09:24

Сі Цзіньпін "забув" про Путіна, зустріч з Макроном може стати початком шляху до миру - BloombergВідео

09:05

Гороскоп на сьогодні 8 квітня 2023: Скорпіонам - перешкода, Рибам - труднощіВідео

09:00

Трамп отримав під дих, демократи і республіканці не пустять його у Білий дім - ОгризкоЕксклюзив

08:58

"Зберіг безліч життів побратимів": на Донеччині загинув боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"Відео

08:26

Росію охопила паніка в очікуванні контрнаступу ЗСУ - Інститут вивчення війниВідео

08:20

Архаїчні шизофреніки все руйнують, втрачають і намагаються вхопитися за минулеПогляд

07:42

Путін отримав відповідь: НАТО проведе найбільші в історії блоку авіавчення біля кордонів РосіїВідео

06:20

Я вам зараз покажу, звідки готується контрнаступ, або Кілька слів про злив NYTПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти