"Геть московського попа" : на Хмельниччині УПЦ МП зі скандалом зривала перехід храмів до ПЦУ

Сотні місцевих віруючих прийшли захистити свій вибір і підтримати перехід храму в ПЦУ.

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У Шепетівці люди відстояли свій вибір з переходом храму в ПЦУ / Suspilne.media / Сергій Худий

У найбільшому храмі Шепетівки Хмельницької області Свято-Михайлівському соборі відбулося перше богослужіння українською мовою. Службу проводили священнослужителі Православної церкви України.

Примітно, що рішення про перехід храму в ПЦУ ще рік тому прийняла місцева релігійна громада, проте представники Московського патріархату всіляко перешкоджали цьому, повідомляє Суспільне.

При цьому в Мережі вже опубліковані відео, як сотні місцевих віруючих прийшли захистити свій вибір і підтримати перехід храму в ПЦУ.

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При цьому представники УПЦ МП не пускали людей до храму. Але зі скандалами, криками і штовханиною їм все ж вдалося потрапити в собор. Прихильники УПЦ МП, які до цього там перебували, покидали святиню під крики "Ганьба!". Також місцеві жителі скандували: "Геть московського попа!".

Разом з тим, в УПЦ МП заявили, що натовп прихильників ПЦУ нібито увірвався в Михайлівський кафедральний собор Шепетівки і "захопив цей храм".

Додамо, що у Старокостянтинові в суботу зібралася громада, щоб проголосувати за перехід до ПЦУ храму Різдва Богородиці УПЦ МП. За словами голови лічильної комісії Анни Х**лової, на зборах зареєструвалися 1100 осіб. Рішенням громади храм переходить до ПЦУ.

Раніше у Хмельницькому до храму прийшов український військовий Артур Ананьєв, якого обурило те, що служба досі проводиться російською мовою. Він звернувся до парафіян з питанням: "Скільки ще потрібно смертей українських бійців, щоб люди припинили ходити в Московський Патріархат". Однак йому почали відповідати стусанами.

Виявилося, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священик Ігор Слободян. Він разом з кремезними чоловіками накинувся на українського військового і вони разом намагалися збити українського захисника з ніг. Чоловіка били, повалили, він сильно вдарився головою об плитку.

Після цього під храмом зібралося більше тисячі обурених людей.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що це побиття військового в храмі має стати аргументом для нардепів, щоб проголосувати за заборону УПЦ МП.

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