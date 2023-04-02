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Побиття військового у церкві Хмельницького: мер вимагає заборонити УПЦ, біля храму збираються люди

2 квітня 2023, 18:42
Мер Хмельницького вважає, що побиття захисника має стати аргументом для ВР, аби проголосувати за законопроєкт про заборону УПЦ.
Хмельницкий
Священники МП побили військового у Хмельницькому / Суспільне Хмельницький, скріншот

У неділю, 2 квітня, у Хмельницьку розгорівся справжній скандал. Так, у одному з храмів священнослужителі УПЦ МП накинулися на українського військового та скрутили його за "незручне запитання".

Відео інциденту оприлюднили в соцмережах

Депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик виклав відео нападу на військового і пояснив, що на бійця накинулися за запитання: "Скільки ще людей повинно загинути, щоб віряни не ходили у храми УПЦ МП?".

За словами Бурлика, на відео військовий Артур Ананьєв. Він із початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт в складі 19-го стрілецького батальйону. У боях отримав контузію та черепно-мозкову травму.

відео дня

"Коли вся країна спостерігає за ситуацією в Лаврі, він САМ пішов в московський храм щоб задати питання: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?" Що було далі - видно на відео", - підписав допис Бурлик.

Побиття військового у церкві Хмельницького: мер вимагає заборонити УПЦ, біля храму збираються люди
Священники МП побили військового у Хмельницькому / скріншот

Поліція затримала військового

Як зазначила речниця УПП в Хмельницькій області Вікторія Тимощук у коментарі vsim.ua, о 10:20 годині в Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ під час богослужіння 26-річний чоловік розпочав конфлікт із священиком.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу "Євангелія", вчинив словесний конфлікт відносно священика, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП", - коментують в патрульній поліції.

В управлінні Нацполіції області також зазначили, що за фактом побиття військовослужбовця, зафіксованим на відео, слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священика за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України – "Хуліганство".

У поліції додали, що наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту, опитують свідків та учасників події.

Реакція мера Хмельницького

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин відреагував на побиття військового священиками УПЦ Московського патріархату. Він вважає, що побиття українського захисника у храмі має стати аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати за законопроєкт про заборону УПЦ.

"Московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці, і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроєкт про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло", - написав Симчишин у Telegram.

За його словами, на позачерговій сесії Хмельницька міська рада припинить користування УПЦ усіма земельними ділянками на території громади, а також ініціюватиме аналогічні рішення обласної та районної рад.

Він додав, що ті, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. А патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені.

Люди збираються біля храму в Хмельницькому

Біля Свято-Покровського кафедрального собору у Хмельницькому почали збиратися люди. Вони хочуть почути від ченців пояснення своїх дій.

"Поблизу хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору зібралось близько 50 людей. Вони кажуть, що хочуть почути пояснення, чому побили військового. З ними спілкується священник храму Олександр Рибчинський", - повідомляє Суспільне.

Окрім того, стало відомо, що у Хмельницькому люди проломили ворота та зайшли на територію храму. Поліція слідкує за ситуацією.

Побиття військового у церкві Хмельницького: мер вимагає заборонити УПЦ, біля храму збираються люди
У Хмельницькому люди проломили ворота та зайшли на територію храму / скріншот

Справа пропутінського митрополита Павла

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками до будинку митрополита Павла, відомого під прізвиськом "Паша-Мерседес". Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Йому повідомили про підозру за статтями "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань" та "Виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Також СБУ опублікувала телефонні розмови, на яких чути, що митрополит Павло радіє окупації Херсона, говорить про те, що Україна сама спровокувала війну. Також він каже, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

У суботу, 1 квітня, митрополиту Павлу намагалися обрати запобіжний захід у Шевченківському суді Києва. Але його захист запросив про відвід судді. У цьому запиті було відмовлено. Після цього засідання довелося перенести на понеділок, 3 квітня, тому що митрополит поскаржився на погане самопочуття.

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УПЦ МП Хмельницький
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