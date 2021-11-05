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Волинь переходить у "червону" зону: в Україні розширили локдаун

5 листопада 2021, 15:29

У Волинській області посилюють заходи карантину.

карантин
Карантин посилюють на Волині / pixabay

З понеділка, 8 листопада, Волинська область переходить в зону "червоного" рівня карантину, повідомив міністр Кабінету мністров Олег Немчінов.

Як пояснив він у свого Telegram-каналі, рішення прийнято за результатами засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області", - написав міністр.

Він нагадав, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

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Коронавірус в Україні:

В Україні станом на ранок п'ятниці, 5 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 26 488 жителів країни. У тому числі захворіли 1 654 дитини і 488 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків - 696; одужали 13 281 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавіурсу зареєстрували у Києві (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) та Одеській (1648) областях.

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"Червона" зона карантину

Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз'яснення про те, якими будуть чотири зони, на які залежно від епідемічної ситуації розділять регіони України за рівнем небезпеки поширення коронавірусу.

Для визначення зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок в лікарнях, середня кількість тестувань в регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування.

У "червоній" зоні карантину заборонені:

  • робота громадського транспорту;
  • відвідування освітніх установ;
  • робота ТРЦ, кафе і ресторанів.
  • планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);
  • робота спортзалів, фітнес-центрів, установ культури;
  • прийом нових змін в дитячих таборах;
  • не більше однієї людини на 20 кв. м і не більше 100 осіб на масових заходах;

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Волинська область новини Волині Олег Немчінов карантин в Україні
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