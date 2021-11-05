Волинь переходить у "червону" зону: в Україні розширили локдаун

Карантин посилюють на Волині / pixabay

З понеділка, 8 листопада, Волинська область переходить в зону "червоного" рівня карантину, повідомив міністр Кабінету мністров Олег Немчінов.

Як пояснив він у свого Telegram-каналі, рішення прийнято за результатами засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області", - написав міністр.

Він нагадав, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

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Коронавірус в Україні:

В Україні станом на ранок п'ятниці, 5 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 26 488 жителів країни. У тому числі захворіли 1 654 дитини і 488 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків - 696; одужали 13 281 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавіурсу зареєстрували у Києві (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) та Одеській (1648) областях.

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