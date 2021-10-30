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"Червона" зона розрослася: в Україні вже 15 областей посилили карантин

30 жовтня 2021, 07:28

Без обмежень в "червоній" зоні карантину можуть працювати АЗС, банки, ветеринарні клініки й магазини, аптеки та продовольчі магазини.

карантин в Україні
"Червона" зона розрослася: в Україні вже 15 областей посилили карантин / УНІАН

У суботу, 30 жовтня кількість областей України в червоній зоні карантину збільшилося до 15. Відсьогодні жорсткі обмеження почали діяти також у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Зараз у "червоному" списку 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

У "червоній" зоні карантину забороняється робота:

  • закладів громадського харчування (крім доставки і на винос);
  • ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
  • непродовольчих ринків і магазинів;
  • спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно - та відеозйомки.

Під забороною і проведення масових заходів, виняток - спортивні заходи і матчі командних ігрових видів спорту без глядачів.

Якщо 100% працівників та відвідувачів зазначених закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус - обмеження не діють.

В які заклади COVID-документи не потрібні

Без обмежень в "червоній" зоні карантину можуть працювати АЗС, банки, ветеринарні клініки й магазини, аптеки та продовольчі магазини. Але обов'язковими залишаються масковий режим та соціальна дистанція.

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Нагадаємо, Київ з 1 листопада офіційно переходить у червону зону карантинних обмежень. Рішення ухвалено під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що новий локдаун в Києві буде "гібридним", що передбачає одночасно заходи з обмеження, а також заходи з вакцинації.

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