"Червона" зона розрослася: в Україні вже 15 областей посилили карантин

Без обмежень в "червоній" зоні карантину можуть працювати АЗС, банки, ветеринарні клініки й магазини, аптеки та продовольчі магазини.
У суботу, 30 жовтня кількість областей України в червоній зоні карантину збільшилося до 15. Відсьогодні жорсткі обмеження почали діяти також у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
Зараз у "червоному" списку 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.
У "червоній" зоні карантину забороняється робота:
- закладів громадського харчування (крім доставки і на винос);
- ТРЦ та інших розважальних закладів;
- закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
- непродовольчих ринків і магазинів;
- спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно - та відеозйомки.
Під забороною і проведення масових заходів, виняток - спортивні заходи і матчі командних ігрових видів спорту без глядачів.
Якщо 100% працівників та відвідувачів зазначених закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус - обмеження не діють.
В які заклади COVID-документи не потрібні
Без обмежень в "червоній" зоні карантину можуть працювати АЗС, банки, ветеринарні клініки й магазини, аптеки та продовольчі магазини. Але обов'язковими залишаються масковий режим та соціальна дистанція.
Нагадаємо, Київ з 1 листопада офіційно переходить у червону зону карантинних обмежень. Рішення ухвалено під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Начальник Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що новий локдаун в Києві буде "гібридним", що передбачає одночасно заходи з обмеження, а також заходи з вакцинації.