"Жовта" зона карантину розширилися: ситуація з COVID-19 покращилася в одному регіоні

Ситуація з коронавірусом покращилася в Тернопільській області / Фото pixabay

Станом на четвер, 4 листопада, в "червоній" зоні карантину перебувають 15 областей та Київ. "Помаранчевих" регіонів шість, а "жовта" зона розширилася - тепер там три області.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, Тернопільська область перемістилася в" жовту " епідемічну зону - ситуація з карантином в регіоні покращилася.

"Червона" зона карантину - список областей

Київ;

Херсонська область;

Одеська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Рівненська область;

Житомирська область,

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область;

Львівська область.

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"Помаранчева" зона карантину - список областей

Вінницька;

Волинська;

Полтавська;

Харківська;

Черкаська;

Чернівецька.

Зони карантину в Україні станом на 4 листопада 2021 / moz.gov.ua

"Жовта" зона карантину - список областей

Кіровоградська;

Закарпатська;

Тернопільська.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 4 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися понад три мільйони українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

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