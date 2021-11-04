"Жовта" зона карантину розширилися: ситуація з COVID-19 покращилася в одному регіоні

Київ та 15 областей відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Шість областей поки що "помаранчеві", три — "жовті".
Станом на четвер, 4 листопада, в "червоній" зоні карантину перебувають 15 областей та Київ. "Помаранчевих" регіонів шість, а "жовта" зона розширилася - тепер там три області.
Як повідомляє прес-служба МОЗ, Тернопільська область перемістилася в" жовту " епідемічну зону - ситуація з карантином в регіоні покращилася.
"Червона" зона карантину - список областей
- Київ;
- Херсонська область;
- Одеська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Дніпропетровська область;
- Сумська область;
- Миколаївська область;
- Рівненська область;
- Житомирська область,
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область;
- Львівська область.
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"Помаранчева" зона карантину - список областей
- Вінницька;
- Волинська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Черкаська;
- Чернівецька.
"Жовта" зона карантину - список областей
- Кіровоградська;
- Закарпатська;
- Тернопільська.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок четверга, 4 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися понад три мільйони українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.
Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.
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