Військовий облік для жінок відстрочили на рік - Міноборони

Військовий облік для жінок відстрочили на рік / Фото: glavnoe.ua, poltava.to

В Україні вирішили відстрочити рішення про взяття жінок на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Таке рішення вже підписав міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє його заступник Ганна Маляр.

Жінки зможуть виїжджати з України навіть з 1 жовтня. У відомстві зазначили, що цей наказ про відстрочення не змінює основного закону.

"Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни в законодавство, щоб врегулювати це питання", - написала Маляр.

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За цей рік, за словами Маляр, у парламенті зможуть на законодавчому рівні встановити, що жінки можуть стати на військовий облік виключно за власним бажанням.

"Зараз у парламенті на рівні профільного Комітету Верховної Ради доопрацьовується проект Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", - підкреслила Маляр.

У Міноборони заявили, що більше не будуть відкладати терміни щодо взяття жінок на облік. Маляр також зазначила, що на сьогоднішній день в Україні немає гострої необхідності збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Військовий облік для жінок відстрочили на рік / скріншот

Військовий облік для жінок в Україні

На території України 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міноборони №313, який передбачає постановку жінок на військовий облік. У документі вказувалося, що жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, повинні ставати на військовий облік. Нововведення стосувалися працівниць 35 сфер діяльності - від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці зобов'язані перевіряти наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом на роботу кандидаток, які не зареєстровані у військкоматах, документом передбачили штраф на суму від 5 100 до 8 500 гривень.

В умовах воєнного стану жінок, які перебувають на обліку, можуть призвати на військову службу або залучити для виконання робіт. У Міноборони не розглядали мобілізацію жінок.

Жінкам, які стали на військовий облік та у разі продовження воєнного стану, виїзд з України був би заборонений.

У Міноборони також заявляли, що Генштаб потребує працівників у сфері медицини, кухарства і радіоелектроніки.

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