Путін цинічно заявив, що РФ "нічого не втратила з 24 лютого"

Путін заявив, що РФ нічого не втратила з дня повномасштабного вторгнення / Колаж фото Reuters, Радіо Свобода, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав криваву війну в Україні, цинічно заявив, що з 24 лютого Росія "нічого не втратила". Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Путін взагалі проігнорував втрати російської армії і побачив свої плюси.

"Упевнений, що з 24 лютого РФ нічого не втратила, але головне придбання – це зміцнення суверенітету. Росія - суверенна держава, ми завжди будемо захищати свої національні інтереси, проводячи самостійну політику", - цинічно заявив Путін.

Він також зазначив, що хоче нібито "захистити Донбас" і впевнений, що Росію неможливо просто ізолювати. Путін знову накинувся на Захід, заявивши, що нібито "за вказівкою з Вашингтона" ЄС "приносить себе в жертву заради збереження диктатури США".

Варто нагадати, що за даними Генштабу ЗСУ, російська армія лише за останню добу втратила мінімум 460 солдатів. Втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже перевалили за позначку 50 тис.

Втрати РФ станом на ранок 7 вересня 2022 року / Генштаб

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що на Херсонському напрямку окупанти несуть величезні втрати. Лише в результаті одного удару, російські військові КамАЗвами вивозили тіла ліквідованих вояків.

Міністр оборони Британії Бен Воллес повідомляв, що за даними на 24 серпня, втрати армії РФ вже склали понад 80 тис. окупантів. Серед них ліквідовані, поранені і ті, хто просто втік з поля бою. Він зазначив, що ці втрати більше в 5 разів перевищують кількість втрачених воїнів на війні в Афганістані.

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