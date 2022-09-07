Путін звинуватив США в 'обмані' і хоче переписати зернову угоду

Путін хоче переписати зернову угоду / Фото УНІАН

Російський диктатор лютує і звинуватив Євросоюз нібито в "обмані", пов'язаному з експортом українського зерна "зеленим коридором". Він навіть заявив про необхідність змінити напрямок вивезення зерна. Про це він заявив під час виступу на форумі.

Зміну напрямку Путін хоче обговорити з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Може варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства за цим маршрутом. Я обов'язково пораджусь на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом. Адже ми з ним виробили механізм вивезення українського зерна, перш за все, щоб допомогти найбіднішим країнам, а що відбувається на практиці?" - сказав Путін.

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Він стверджує, що нібито обдурив Путіна, бо українське зерно "прямує не до найбідніших країн, а до країн ЄС". Він також звинуватив США, Британію та країни ЄС у нібито "одержимості та політичними ідеями".

"До такої ситуації привели безрозсудні кроки США, Британії та ЄС, які одержимі ілюстрованими політичними ідеями. А добробут своїх власних громадян і тим більше людей за межами так званого золотого мільярда вони засувають на задній план, що неминуче заведе західні країни в глухий кут економічної та соціальної кризи", - цинічно додав Путін.

Підписання угоди про вивезення морем українського зерна

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 липня, в Стамбулі відбулася церемонія підписання угоди з постачання зерна і продовольства з України. Сторони домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування і добрив (у тому числі аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" упродовж 120 днів з можливістю продовження цього терміну.

При цьому Україна не підписувала напряму угоду з РФ. Відповідні домовленості були підписані між Україною, Організацією Об’єднаних Націй і Туреччиною. Так само російська сторона підписала угоду з ООН та Туреччиною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про експорт зерна по Чорному морю є демонстрацією України можливості вистояти у війні проти РФ. За словами Зеленського, зараз у нашій державі вже в наявності зерна приблизно на 10 млрд доларів. Він наголосив, що з'явився шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.

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