Генштабу потрібні 3 спеціальності: кого з жінок можуть зобов'язати стати на військовий облік

Кого з жінок можуть зобов'язати стати на військовий облік / Колаж фото glavnoe.ua, poltava.to

У Мережі поширюється інформація про те, що жінки, які є у переліку військовозобов'язаних спеціальностей, повинні будуть обов'язково стати на військовий облік з 1 жовтня. Після цього вони нібито не зможуть виїхати з України. У Міноборони заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Натомість у Генштабі дійсно є потреба - три спеціальності. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Вона додала, що нині є потреба у медиках, кухарях та спеціалістах у сфері радіоелектроніки. При цьому Маляр запевнила, що жінки, які працюють в інших спеціальностях, зможуть лише добровільно стати на військовий облік.

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"Що це означає? Що бажаючі жінки повинні мати право ставати на облік. Боятися нічого не потрібно. Розпускають паніку, що нібито буде заборонений виїзд, жінки нібито вже готові виїжджати. Це дійсно просто паніка", - заявила вона.

Військовий облік для жінок в Україні

На території України 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міноборони №313, який передбачає постановку жінок на військовий облік. У документі вказувалося, що жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, повинні ставати на військовий облік. Нововведення стосувалися працівниць 35 сфер діяльності - від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці зобов'язані перевіряти наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом на роботу кандидаток, які не зареєстровані у військкоматах, документом передбачили штраф на суму від 5 100 до 8 500 гривень.

В умовах воєнного стану жінок, які перебувають на обліку, можуть призвати на військову службу або залучити для виконання робіт. У Міноборони на даний момент не розглядають мобілізацію жінок.

З 1 жовтня 2022 року жінкам, які стали на військовий облік та у разі продовження воєнного стану, виїзд з України буде заборонений.

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