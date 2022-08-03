Експерти розповіли, чи підвищать податки в Україні через дефіцит бюджету / колаж Фото УНІАН

Кабмін і Верховна Рада будуть вишукувати додаткові податкові інструменти, якщо ситуація з наповненням держбюджету остаточно вийде з-під контролю. Про це повідомляють опитані РБК-Україна експерт.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко вважає, що підвищення податків можливе.

"Якщо раптом ситуація буде погіршуватися, то треба буде розглядати питання, пов'язані з пошуком додаткових доходів держбюджету. Базові податки змінюватися не будуть, але те, про що ви говорите (підвищення акцизів і ПДВ на паливо і військовий збір на імпорт, ‒ Главред), цілком можливо, оскільки треба фінансувати збройні сили", - сказав експерт.

Керівник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу"), відомий своїми податковими ініціативами, навпаки, поки утримується від коментарів на таку тему.

"Поки про нововведення говорити рано. У фінансово-економічному блоці уряду йдуть обговорення. Коментувати нічого. Пропоную повернутися до предметного розгляду (ініціатив, ‒ Главред) після отримання відповідних законопроектів від Кабміну", - заявив він.

Нагадаємо, раніше, в травні 2022 року, керівник Міністерства фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю авторитетному британському The Economist - у разі, якщо російська повномасштабна військова агресія проти України триватиме ще 3-4 місяці, то для підтримки української економіки можуть знадобитися дуже "болючі заходи", в першу чергу ‒ велике підвищення податків.

До того президент Володимир Зеленський говорив про те, що в Євросоюзі готується рішення про ліквідацію на рік всіх мит і квот на український експорт і припинення дії антидемпінгових тарифів.

Такий крок з боку Брюсселя допоможе зберегти економічну активність в Україні та національне виробництво.

Інші новини: