Якщо війна затягнеться ще на 3-4 місяці, то доведеться підвищувати податки - міністр фінансів України

міністр фінансів Сергій Марченко / фото колаж УНІАН

У разі, якщо Російська повномасштабна військова агресія проти України триватиме ще 3-4 місяці, то для підтримки української економіки можуть знадобитися дуже "болючі заходи", в першу чергу ‒ велике підвищення податків. Про це керівник Міністерства фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю авторитетному британському The Economist.

"Ситуація дуже складна, я не збираюся применшувати його. Але ми можемо з цим впоратися", - говорить він.

Крім того, український бюджет у воєнний час вимагає понад п'ять млрд доларів США щомісяця. Фінансування даної суми, каже міністр, вдається знайти через "друк" грошей Нацбанком через купівлю військових облігацій Кабміну, продаж військових ОВДП і міжнародну фінансову допомогу.

Але таке наповнення бюджету не стійке, визнає Марченко. І при цьому побоюється, що якщо війна триватиме більше "три-чотири місяців", то знадобляться вельми болючі заходи, що передбачають величезне підвищення податків і різке скорочення видаткової частини держбюджету.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський говорив про те, що в Євросоюзі готується рішення про ліквідацію на рік всіх мит і квот на український експорт і припинення дії антидемпінгових тарифів.

Такий крок з боку Брюсселя допоможе зберегти економічну активність в Україні і національне виробництво.

"Готується важливе рішення Євросоюзу. Європейська комісія погодилася прибрати на рік всі мита і квоти на український експорт, а також припинити дію антидемпінгових тарифів. Обговоривши сьогодні деталі цієї пропозиції з Президентом Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто всім нашим європейським друзям за цей крок", - зазначив Зеленський.

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