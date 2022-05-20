Військовий експерт вказав на головну проблему російських окупантів в Україні

Військовий експерт вказав на головну проблему Російський окупантів в Україні / УНІАН і ua.depositphotos.com

Російським окупантам в Україні для ефективного штурму українських військ у частинах Донецької та Луганської областей не вистачає десятків тисяч підготовлених бійців - але резервів у Кремля вже практично немає, розповів офіцер Армії оборони Ізраїлю і військовий експерт Ігаль Левін в ефірі телемарафону.

"Щоб посилитися, їм треба десятки тисяч людей - мінімум 50 тисяч, насправді їм ще більше потрібно", - сказав він.

На думку експерта, Росії не допоможе прихована мобілізація, оскільки мобілізованих ще необхідно підготувати.

"Навіть якби шляхом прихованої мобілізації вони набрали 50 тисяч осіб - але це ж не професійні військові, це ж не контрактники. Їх же підготувати треба", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше Ігаль Левін повідомляв про те, що долю битви ЗСУ з окупантами за Донбас вирішить контроль над містом Вовчанськ, яке знаходиться в Харківській області біля кордону з країною-агресором.

"У росіян там всього дві логістичних артерії, дві лінії. Якщо ви їх контролюєте, то фактично ви далі вирішуєте долю так званої битви за Донбас. Тому що не дозволяєте ворогові здійснювати доставку техніки, постачання, людських ресурсів і так далі", ‒ зазначив він.

За словами Левіна, якщо Вовчанськ буде під контролем ЗСУ, то окупанти в такому випадку можуть зібрати у Ізюма скільки завгодно сил. Але все одно українська армія перетворить їх"на величезну масу розбитого заліза і мертвих людей".

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