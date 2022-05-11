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Армія РФ стягує основні сили на 2 напрямки, на інших просто відволікають увагу – воєнний експерт

11 травня 2022, 01:33

У Росії немає достатньо сил і засобів, щоб здійснювати повноцінний наступ на усіх напрямках.

Армія РФ стягує основні сили на 2 напрямки, на інших просто відволікають увагу – воєнний експерт/ Reuters, Главред

Російська армія стягує основні сили на два напрямки в Україні. На інших вона топчеться на місці і фактично відволікає увагу українських військ.

Зараз у країни-агресорки немає достатньо ресурсів, щоб здійснювати значний наступ ще й на інших напрямках. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише РБК-Україна.

"Маріуполь та ізюмський напрямок – це два напрямки, де противник на сьогодні зосереджує основні зусилля. Усі решта напрямків вони використовують зараз як відволікаючий маневр і розвідку нашої оборони. На інших у них немає сил і засобів, щоби здійснити хоча би якусь значну наступальну операцію", – зазначає Жданов.

За словами військового експерта, в усіх інших місцях, крім названих вище, росіяни дуже мляво атакують, а потім ЗСУ відбиває їх назад.

"Там вони фактично діють "на авось". Вони наступають – немає успіху – відкотилися. Успіх є – продовжують проводити наступ – потім наші ідуть в контрнаступ і вибивають їх. І ось такий підхід вже продовжується другий тиждень", – каже експерт.

Раніше українська розвідка повідомляла, що через провали російської армії на фронті пропагандистам Росії роздали вказівки змінити риторику і підготувати росіян до можливої поразки країни-агресорки у війні проти України. Російським ЗМІ наказали поширювати наратив, нібито РФ воює з усіма країнами ЄС і НАТО, щоб не так соромно було програвати.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нову мету у війні з РФ. Він заявив про те, що перемогою у війні буде вважатися виведення окупаційних військ РФ з усієї території України.

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