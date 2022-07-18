"Судний день" для України: військовий експерт Жданов оцінив погрози Росії

Олег Жданов і Дмитро Медведєв / Главред, УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов відреагував на всі погрози Росії і заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про "судний день" для України в разі удару по Криму.

Як написав у колонці для Главреда Жданов, складається враження, що Медведєв прагне зайняти місце Жириновського.

"Зовсім недавно його всім Кремлем відправляли до лікувального закладу, щоб він позбувся алкоголізму, а тут він, схоже, протверезів і почав віщати про "судний день" і ядерну кнопку. Це - стара і давно відома пісня", - говорить Жданов.

Експерт зазначає, що Росія сьогодні не може навіть збільшити ескалацію на фронті, щоб натиснути на Україну по певних позиціях.

"Вона вже тиждень не може відновити наступ на Донбасі, в Донецькій області – у російських військ не виходить це зробити без нових резервів. Тому всі ці погрози - лише слова. А коли ці погрози вимовляє така людина як Медведєв, вони просто перетворюються на комедію", - додав експерт.

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Скандальні заяви Медведєва

Колишній глава РФ Дмитро Медведєв після того як Росія напала на Україну почав публікувати у своєму Telegram-каналі образи на адресу Києва і заходу.

Наприклад, 15 червня він заявив, що Україна, мовляв, через два роки може припинити існування.

"Хто сказав, що через два роки Україна взагалі буде існувати на карті світу? Хоча американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - їдко сказав російський чиновник.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь назвав Медведєва "маленькою людиною з великими комплексами". Подоляк задався риторичним питанням, де буде сам Медведєв через 2 роки.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якого привернути до себе увагу і самоствердитися – бризнути отрутою в бік України або загрожувати світу. Україна була, є і буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання", - підкреслив радник глави ОП.

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