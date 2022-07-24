ЗСУ вже могли розпочати контрнаступ на Херсонщині, інформація надходитиме із затримкою - ISW

ЗСУ вже могли розпочати контрнаступ на Херсонщині / Фото УНІАН

Україна, ймовірно, готуються почати або вже почали контрнаступ в Херсонській області, але інформація про можливе просування ЗСУ буде надходити із запізненням.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) уточнюють, що аналіз щодо ймовірного початку контрнаступу на Херсонщині може бути дещо неточним через обмежену кількість відкритих даних.

Аналітики попередили, що інформація з відкритих джерел про хід і темпи контрнаступу, ймовірно, буде обмеженою і буде надходити з затримкою, відстаючи від реальних подій.

За даними ISW, район між лінією фронту і Херсоном є сільським і в основному складається з невеликих населених пунктів, які з меншою ймовірністю повідомляють про пересування військ і битв, що дозволяє змінити контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з'являються у звітах з відкритих джерел. Окупанти також не мають стимулу повідомляти про перемоги ЗСУ.

Визволення Херсонщини

Після того як Антонівський міст перестане діяти, російські окупанти проявлять черговий "жест доброї волі" і вийдуть з Херсона. Таке припущення озвучив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, як тільки ЗСУ почали застосовувати американські РСЗВ HIMARS і знищувати логістичні центри і склади з боєприпасами РФ, кількість обстрілів зменшилася в п'ять-шість разів.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові створюють умови для "просідання" бойових можливостей російських окупантів у тимчасово захопленій ними частині Херсонської області. Як розповів Арестович,"таке угруповання ніхто ніякими перемир'ями перебивати не буде".

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