"Наступ Росії на Донбасі - це нещадна битва": Кулеба закликав прискорити постачання зброї

Зарано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння, заявив міністр закордонних справ України.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна гостро потребує озброєння та боєприпасів з інших країн, адже наступ Росії на Донбас - жорстка битва.
За його словами, "зарано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння".
"Наступ Росії на Донбасі — це нещадна битва, найбільша на європейській землі з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння і боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР", - написав глава МЗС в Twitter.
Як повідомляв Главред, міністр оборони США Ллойд Остін розкрив домовленості щодо постачання зброї Україні від міжнародної групи підтримки у війні проти РФ. Остін анонсував передачу Данією протикорабельних ракет "Гарпун" і пускової установки для захисту українського узбережжя.
Тим часом військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що сьогодні західна зброя надходить до Києва в недостатніх обсягах. Кількість партій не відповідає потрібним запитам. Якісний стрибок у кількості зброї, коли з'явиться можливість озброїти українські військові частини, очікується після повноформатного запуску ленд-лізу. Жданов переконаний в тому, що Україна також зможе отримати й американські винищувачі - F-15 або F-16.
Ленд-ліз для України
9 травня 2022 року президент США Джо Байден пописав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).
Документ спрощує процедуру поставок озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, в країни Східної Європи в 2022-2023 роках.
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену і народу Сполучених Штатів за ухваленн програми ленд-ліз.
"Підписання сьогодні закону про ленд-лізу - історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та Європі. Як і 77 років тому", - зазначив Зеленський.
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