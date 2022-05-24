"Наступ Росії на Донбасі - це нещадна битва": Кулеба закликав прискорити постачання зброї

Дмитро Кулеба закликав партнерів прискорити постачання озброєння і боєприпасів Україні / Фото УНІАН, twitter.com/DeptofDefense

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна гостро потребує озброєння та боєприпасів з інших країн, адже наступ Росії на Донбас - жорстка битва.

За його словами, "зарано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння".

"Наступ Росії на Донбасі — це нещадна битва, найбільша на європейській землі з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння і боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР", - написав глава МЗС в Twitter.

Як повідомляв Главред, міністр оборони США Ллойд Остін розкрив домовленості щодо постачання зброї Україні від міжнародної групи підтримки у війні проти РФ. Остін анонсував передачу Данією протикорабельних ракет "Гарпун" і пускової установки для захисту українського узбережжя.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що сьогодні західна зброя надходить до Києва в недостатніх обсягах. Кількість партій не відповідає потрібним запитам. Якісний стрибок у кількості зброї, коли з'явиться можливість озброїти українські військові частини, очікується після повноформатного запуску ленд-лізу. Жданов переконаний в тому, що Україна також зможе отримати й американські винищувачі - F-15 або F-16.

Ленд-ліз для України

9 травня 2022 року президент США Джо Байден пописав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Документ спрощує процедуру поставок озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, в країни Східної Європи в 2022-2023 роках.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену і народу Сполучених Штатів за ухваленн програми ленд-ліз.

"Підписання сьогодні закону про ленд-лізу - історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та Європі. Як і 77 років тому", - зазначив Зеленський.

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