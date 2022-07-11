Військовий експерт розповів, як українці з розвідки вправно обманюють окупантів / Колаж Фото УНІАН

Співробітники української військової розвідки регулярно обманюють російську артилерію, захищаючи тим самим країну від російських агресорів. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"Для цього є інженерні війська, які створюють помилкові позиції, які потім засікають засоби розвідки противника – як безпілотні, так і електронні", – сказав він.

Крім того, як каже Жданов, українська військова розвідка регулярно перехоплює розмови коректувальників.

"Можна давати і неправдиву коригування вогню для того, щоб російська артилерія промахнулася або вдарила неточно по наших позиціях. Будь-які способи хороші, якщо є можливість обдурити противника і його засоби вогневого ураження, ми нею користуємося", – пояснив військовий експерт.

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Нагадаємо, раніше заступник керівника Державного департаменту США Вікторія Нуланд прямо говорила - розгортання в межах України системи ПРО "Залізний купол", швидше за все, буде важко здійснити - оскільки для такого потрібно багато часу, коштів і умінь.

У той же час, за словами дипломата, однозначно розглядається варіант з наданням Україні інших, більш простих, але надійних систем протиповітряної оборони.

Пізніше керівник українського посольства в Ізраїлі Євген Корнійчук в офіційному і публічному порядку подав до ізраїльського уряду - з проханням схвалити операцію з продажу Україні системи"Залізний купол". За словами дипломата, США, яким належать права на дану технологію, не будуть заперечувати проти такої "купівлі-продажу".

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