Військовий експерт розповів, як українці з розвідки вправно обманюють окупантів

Як каже військовий експерт Олег Жданов, в тісному симбіозі з бійцями інженерних військ ЗСУ українські військові розвідники відмінно обманюють окупантів.
Співробітники української військової розвідки регулярно обманюють російську артилерію, захищаючи тим самим країну від російських агресорів. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.
"Для цього є інженерні війська, які створюють помилкові позиції, які потім засікають засоби розвідки противника – як безпілотні, так і електронні", – сказав він.
Крім того, як каже Жданов, українська військова розвідка регулярно перехоплює розмови коректувальників.
"Можна давати і неправдиву коригування вогню для того, щоб російська артилерія промахнулася або вдарила неточно по наших позиціях. Будь-які способи хороші, якщо є можливість обдурити противника і його засоби вогневого ураження, ми нею користуємося", – пояснив військовий експерт.
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Нагадаємо, раніше заступник керівника Державного департаменту США Вікторія Нуланд прямо говорила - розгортання в межах України системи ПРО "Залізний купол", швидше за все, буде важко здійснити - оскільки для такого потрібно багато часу, коштів і умінь.
У той же час, за словами дипломата, однозначно розглядається варіант з наданням Україні інших, більш простих, але надійних систем протиповітряної оборони.
Пізніше керівник українського посольства в Ізраїлі Євген Корнійчук в офіційному і публічному порядку подав до ізраїльського уряду - з проханням схвалити операцію з продажу Україні системи"Залізний купол". За словами дипломата, США, яким належать права на дану технологію, не будуть заперечувати проти такої "купівлі-продажу".
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