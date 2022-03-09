США не можуть прикрити Україну "Залізним куполом", але обіцяють військову допомогу - Нуланд

Вікторія Нуланд / Reuters

Створення на території України системи ППО "Залізний купол" пов'язано зі значними труднощами, заявила заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

У відповідь на відповідне запитання одного з сенаторів Нуланд пояснила, що розгортання "Залізного купола" може бути утруднено, оскільки для цього потрібна підготовка і вміння розмістити його, пише "Інтерфакс"

За її словами, розглядається можливість використання інших систем ППО.

Чиновник зазначила, що США продовжують вивчати можливості розширення військової допомоги Україні посилення санкцій проти РФ.

читайте такожУ Німеччині пояснили відмову НАТО закривати небо над УкраїноюНуланд також заявила, що США "слід розглянути" питання про включення Росії в американський список країн-спонсорів тероризму.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже 13 днів чує від Заходу тільки обіцянки щодо поставок літаків, а вина за кожну смерть в Україні лежить на росіянах, але відповідає за це і світ.

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