Військовий експерт пояснив, чому російська армія поміняла техніку ракетних ударів

Як каже військовий експерт Андрій Риженко, існує чимала небезпека того, що окупанти будуть бити по об'єктах інфраструктури України і по елеваторах.
Російські окупанти почали "берегти" свої крилаті ракети, оскільки на озброєнні їх після ударів по Україні залишилося небагато. Про це в коментарі "Обозрєватєлю" розповів відомий військовий експерт і колишній заступник начальника штабу українського військового флоту Андрій Риженко.
Коментуючи інформацію Оперативного командування "Південь", згідно з якою противник тримає в Чорному морі чотири надводних і два підводних ракетоносія з 40 крилатими ракетами, експерт зазначив, що насправді таких об'єктів може бути менше.
"Зараз, за їхніми даними, чотири кораблі, за моїми, три, в морі, два підводні човни. Максимально дійсно може бути близько 40 ракет. Але я думаю, можливо, у них вже і немає такої кількості. Вони дуже їх бережуть", - каже Риженко.
Водночас, стверджує експерт, як і раніше існує небезпека того, що ворог буде завдавати ракетні удари по об'єктах інфраструктури України і по елеваторах із зерном.
"Загроза є, треба бути дуже обережними, тому що є інформація, що вони будуть бити по інфраструктурі і нашим елеваторам. Вони спеціально збільшили кількість ракетних носіїв у морі", - підсумував він.
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Нагадаємо, раніше заступник керівника Державного департаменту США Вікторія Нуланд прямо говорила - розгортання в межах України системи ПРО "Залізний купол", швидше за все, буде важко здійснити - оскільки для такого потрібно багато часу, коштів і умінь.
Водночас, за словами дипломата, однозначно розглядається варіант з наданням Україні інших, більш простих, але надійних систем протиповітряної оборони.
Пізніше керівник українського посольства в Ізраїлі Євген Корнійчук в офіційному і публічному порядку подав до ізраїльського уряду-з проханням схвалити операцію з продажу Україні системи"Залізний купол". За словами дипломата, США, яким належать права на дану технологію, не будуть заперечувати проти такої "купівлі-продажу".
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