Посол України попросив у Ізраїлю продати ЗСУ протиракетну систему "Залізний купол" / Вікіпедія і ua.depositphotos.com

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до офіційного Тель-Авіва - з проханням продати офіційному Києву систему протиракетної оборони "Залізний купол". Про це повідомляє агентство Associated Press.

Дипломат особливо зазначив, що в плані військової допомоги від Ізраїлю Україна найсильніше зацікавлена в придбанні системи "Залізний купол" (американського виробництва). За його словами, США не будуть заперечувати проти цього. Така система спеціально призначена для того, щоб перехоплювати і знищувати ракети малої дальності (здатні чітко загрожувати населеним пунктам). У 2015-му в "Залізний купол" також додали можливість знищувати маневрові безпілотники і літаки на висоті до десяти кілометрів.

До того повідомлялося, що США як і раніше фінансують Ізраїльський проєкт "Залізний купол" ‒ саме так ізраїльтяни гарантують безпеку своєї країни від обстрілів з боку бойовиків-ісламістів. З 2013 року Пентагон виділив близько 1,6 млрд доларів США на його виробництво і технічне обслуговування.

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Нагадаємо, раніше видання The Washington Post писало, що США планують передати Україні новітні зенітні ракетні комплекси Patriot, які допоможуть нейтралізувати загрозу ракетних і авіаційних ударів РФ по українських містах.

За даними журналістів, Patriot може увійти в новий пакет допомоги в розмірі 40 млрд доларів, який нещодавно схвалив Сенат США.

До того прессекретар європейських сил США (EUCOM) Крістіна Джадд заявила про те, що США перекинули до Польщі дві батареї системи протиповітряної оборони Patriot, які раніше дислокувалися в Німеччині.

За словами чиновниці, переміщення американських ЗРК відбулося прискорено, щоб протистояти будь-якій потенційній загрозі для сил США і їх союзників на території НАТО.

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