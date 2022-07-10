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Військовий експерт розповів, чому наступ росіян незабаром захлинетеся

10 липня 2022, 00:08

Тільки за останні 24 години війська України доблесно знищили шість складів російських окупантів, зазначив Олег Жданов.

Жданов, російські військові, російські війська
Жданов висловився про обстріли військових баз РФ/ Reuters, Главред

Військовий експерт Олег Жданов повідомив прекрасну новину. За його словами, в найближчі кілька днів наступ військ Росії стане абсолютно неможливим.

За словами експерта в коментарі на YouTube-каналі, лише за останні 24 години війська України доблесно знищили шість складів російських окупантів – у Шахтарську, Новій Каховці, Сніжному, Дебальцевому, Донецьку та в Чорнобаївці.

"При такій поразці тилів вести наступ найближчими днями стане практично просто неможливо", – заявив він.

"Поки що вони зберігають наступальні дії, штурмують наші позиції за рахунок військових запасів... але завтра їх потрібно буде звідкись привезти, і це під величезним питанням з урахуванням того, що ми наносимо таке вогневе ураження в найближчому тилу військам противника", – додав Жданов.

Знищення російських військових баз

Нагадаємо, вранці 3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Завдали понад 30 ударів по ворогу. За словами Федорова, очікується великий потік мелітопольців на евакуацію.

Також, за його словами, вчора завдяки силам опору бронепоїзд окупантів з боєприпасами зійшов з рейок.

"Зараз окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйнована міська інфраструктура. Цього не було!"- сказав Федоров.

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