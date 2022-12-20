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Військовий експерт спрогнозував, коли Путін знову зможе атакувати Київ

20 грудня 2022, 15:55
Владислав Селезньов запевняє, що повторної атаки російських окупантів на Київ найближчим часом очікувати не варто.
Путін, Селезньов
Володимир Путін і Владислав Селезньов / Колаж фото УНІАН

Для того, щоб повторити спробу наступу на Київ, армії російських окупантів потрібно зосередити угруповання мінімум в 50 тисяч добре підготовлених і забезпечених бійців. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю порталу "Обозрєватєль" висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

"Для того, щоб ця військова атака була ефективною, росіянам необхідно, як мінімум, 50 тисяч добре підготовлених і забезпечених сил і засобів. Плюс техніка, озброєння, боєприпаси, щоб це угруповання мало можливість діяти не протягом трьох днів, як це планувалося спочатку в лютому, а, як мінімум, протягом трьох-чотирьох тижнів активних бойових дій", – пояснив фахівець.

Селезньов запевняє, що повторної атаки на Київ найближчим часом очікувати не варто.

"У цього угруповання повинні бути колосальні запаси. А їх немає. Так само як і немає тієї самої угруповання військ. Тому переживати, що в найближчі кілька днів може початися масштабна атака на Київ, я б не став", – сказав він.

Селезньов прогнозує, що при найнегативнішому збігу обставин країна-агресор зможе сформувати ударне угруповання тільки до другої половини січня 2023 року.

"Але росіяни діють з рук геть погано, тому з великою часткою ймовірності можна сказати, що всі ці рухи будуть відбуватися в березні місяці", – спрогнозував він.

Хто такий Владислав Селезньов

Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних Сил України.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів, що окупант Росія в 2023 році, ймовірно, з кінця січня, або в березні, може перейти в новий масштабний наступ.

Ворог може знову спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі або з півдня. Україні потрібно більше зброї для звільнення своїх територій.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наступні півроку стануть вирішальними для України. Він закликав Захід надати підтримку українській державі у сфері протидії російському ракетному терору, забезпечити стійкість держави взимку, збільшити військову підтримку та посприяти у просуванні формули миру.

Командувач оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук зазначив, що ЗСУ готуються до сценаріїв можливого наступу РФ на Україну з півночі, сходу та півдня. Наступ з Білорусі може відбутися в кінці лютого або пізніше. Українські війська відбиватимуть потенційну ворожу атаку.

Інші новини:

ЗСУ Владислав Селезньов війна Росії та України
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