Після перемоги України у війні Росію позбавлять ядерної зброї - Данілов

Ядерна зброя в РФ - це дуже небезпечно, сказав Данілов / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що у Росії за беруть ядерну зброю. Це відбудеться після поразки країни-агресора у війні в Україні.

Данілов підкреслив, що країна, яка поводиться непередбачувано, не має права володіти ядерною зброєю.

"Наша перемога - це коли РФ повністю забирається з нашої території, коли РФ припиняє мати ядерну зброю. Тому що ядерна зброя в РФ - це дуже небезпечно, це як сірники у дітей", - сказав секретар РНБО в інтерв'ю в програмі Є питання.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що у Росії відберуть ядерну зброю, Данілов відповів: "Давайте почекаємо".

Ядерний шантаж РФ

Господар Кремля Володимир Путін часто погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Путіна про це вже попередили.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресор Росія не застосовує ядерну зброю через "доброту душевну".

"Росія з очевидних всім розумним людям причин поки не використовувала весь свій арсенал можливих засобів ураження. І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах. І не лише з притаманної нам людської доброти. Всьому свій час", - заявив Медведєв.

Інші новини: