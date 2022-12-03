Після перемоги України у війні Росію позбавлять ядерної зброї - Данілов

Країна, яка поводиться непередбачувано, не має права володіти ядерною зброєю, сказав секретар РНБО Олексій Данилов.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що у Росії за беруть ядерну зброю. Це відбудеться після поразки країни-агресора у війні в Україні.
Данілов підкреслив, що країна, яка поводиться непередбачувано, не має права володіти ядерною зброєю.
"Наша перемога - це коли РФ повністю забирається з нашої території, коли РФ припиняє мати ядерну зброю. Тому що ядерна зброя в РФ - це дуже небезпечно, це як сірники у дітей", - сказав секретар РНБО в інтерв'ю в програмі Є питання.
Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що у Росії відберуть ядерну зброю, Данілов відповів: "Давайте почекаємо".
Ядерний шантаж РФ
Господар Кремля Володимир Путін часто погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Путіна про це вже попередили.
Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресор Росія не застосовує ядерну зброю через "доброту душевну".
"Росія з очевидних всім розумним людям причин поки не використовувала весь свій арсенал можливих засобів ураження. І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах. І не лише з притаманної нам людської доброти. Всьому свій час", - заявив Медведєв.
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