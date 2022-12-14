Байден схвалить передачу ЗРК Patriot Україні: у Кремлі нервово відреагували

Міноборони США працює над деталями програми підготовки українських військових, яка, ймовірно, пройде в Німеччині.

Україні передадуть ЗРК Patriot / Defense.gov/John Hamilton

США готуються передати Україні ЗРК Patriot, цей план повинен отримати схвалення президента Джо Байдена.

Раніше Білий дім не підтримував передачу Україні певного сучасного озброєння, в тому числі ракет великої дальності, винищувачів і танків, пояснюючи це складністю технічного обслуговування і тим, що, на думку Росії, "це ще більше втягне США у війну", пише The Washington Post.

Однак в останні тижні, коли РФ активізувала атаки і посилила співпрацю з Іраном, Рада нацбезпеки Білого дому рекомендувала змінити підхід.

Цитується високопоставлений представник Білого дому, який говорить, що Байден схвалить план передачі Україні Patriot тільки після того, як Пентагон відповість на всі питання про навчання і технічне обслуговування, законність передачі і її вплив на боєготовність США.

Уточнюється, що Міноборони США працює над деталями програми підготовки, яка, ймовірно, пройде в Німеччині. Навчання може займати більше шести місяців "в звичайних умовах".

Реакція Кремля

У свою чергу прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про плани США поставити Україні ЗРК Patriot, заявив, що Кремль чекає підтвердження цієї інформації.

Також спікер диктатора РФ вважає, що дані ЗРК "безумовно" стануть метою для російських окупантів.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Передача Україні ППО Patriot

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони ФРН Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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