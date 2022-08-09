Військовий експерт пояснив, чому удари ЗСУ по Каховському мосту небезпечні для окупантів / Колаж Фото УНІАН і скрішнот з відео

Окупантам атака ЗСУ на Каховський міст загрожує остаточним руйнуванням логістичних зв'язків їх Херсонського угруповання. Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі національного телемарафону в слоті "1+1".

"ЗСУ вже не вперше вдарили по Каховському мосту, вперше було ще раніше, але тоді були незначні пошкодження, які вдалося росіянам відновити. Особливість Каховського мосту в тому, що там поруч дамба, Каховська ГЕС, тому потрібно проводити делікатну, ювелірну роботу по його виведенню з ладу, що ми побачили на цьому прикладі, як зробили наші захисники, не пошкодивши жодним чином ГЕС, а фактично тільки конструкцію моста, це дуже важливо, тому що цей міст залишався фактично єдиним, разом з ПОНТОННИМИ переправами і тією нещасною поромною переправою, яку зробили російські сили біля Херсона, після виведення з ладу залізничного моста і Антонівського моста", — зазначив він.

За словами експерта, дуже важливо руйнувати надалі логістичне забезпечення угруповання російських сил, щоб у них не було можливості накопичувати свої сили, боєприпаси і зброю на Правобережжі Херсонщини.

"Тобто в цьому на сьогоднішній день полягає стратегія. Перше-це зруйнувати переправи, зірвати логістику. Друге-це знесилювати і виснажувати угруповання російських військ. Третє-враховуючи підтримку руху опору на окупованих територіях, і дії партизанів, це через максимально нелояльне населення продовжувати опір. І таким чином створювати там і вогняний та інформаційно-психологічний тиск на війська противника, що на сьогоднішній день вдається робити українським силам", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, раніше вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, вчора Збройні Сили України на півдні знищили Російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

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