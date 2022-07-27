"Ми їх зламаємо": Зеленський прокоментував руйнування Антонівського мосту

Антонівський міст / Вгору, Андрій Цаплієнко

Пошкоджений українськими військовими важливий Антонівський міст поблизу Херсона буде відбудований.

Як сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, це зробить Україна після перемоги.

Як відомо, сьогодні вночі українські військові завдали ударів по Антонівському мосту, який з'єднує Херсон з лівим берегом Херсонської області.

Міст поки не був зруйнований, але отримав серйозні пошкодження.

"Що стосується Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб у окупантів не залишалося ніяких логістичних можливостей на нашій землі", - сказав глава держави.

Армія України завдала удару по Антонівському мосту

ЗСУ у вівторок ввечері, 26 липня, вразили артилерійським ударом Антонівський міст у захопленому військами РФ Херсоні.

У середу вранці, 27 липня, в оперативному командуванні Південь підтвердили, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту. Представник командування Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ спрацювали ювелірно і філігранно.

Крім того, Гуменюк сказала, що сили оборони України взяли під контроль стратегічну логістику в Херсонській області. Через це росіяни не можуть налагодити забезпечення своїх військ.

Самозвана "влада" окупованої Херсонщини перекрили рух на Антонівському мосту. Місцевий колаборант Кирило Стремоусов в істериці став виправдовуватися і сподівався на те, що, мовляв, контрнаступу ЗСУ не буде.

Керівник Херсонської ОВД Дмитро Бутрій заявив, що Антонівський міст більше не придатний до експлуатації. За його словами, рішення військових було вимушеним, щоб обрубати логістику військам РФ. Після перемоги України у війні естакада буде відновлена.

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