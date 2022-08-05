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ЗСУ готові вдарити не тільки по Антонівському мосту, але й по переправах ворога - ОК Південь

5 серпня 2022, 17:58

Російські окупанти намагаються відремонтувати Антонівський міст, щоб хоч якось заспокоїти свої нерви, зазначила Наталія Гуменюк.

Антонівський міст ЗСУ
ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту і зруйнували логістику російських окупантів / Колаж Вгору, Генштаб ЗСУ

Росія намагається провести ремонт Антонівського мосту у Херсоні, щоб хоч якось заспокоїти свої нерви. Вони будують понтонні переправи через Дніпро, які теж можуть опинитися під ударом ЗСУ, оскільки українські війська тримають над ними вогневий контроль. Про це заявила керівниця пресцентру сил оборони України Південь Наталія Гуменюк.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що в України є зброя, яка дозволяє чітко потрапити в обрану ціль. Тому під ударом можуть опинитися й їх понтонні переправи через Дніпро, які вони намагаються спорудити.

"Їх спроби (відремонтувати Антонівський міст) зрозумілі, тому що вони хоч щось і повинні робити, щоб хоча б заспокоїти свої нерви. Вони намагаються навести понтонні переправи, але й ці об'єкти також потрапляють під вогневий контроль, тому що ми маємо таку зброю, яка дозволяє потрапляти в обрану ціль", - зазначила Гуменюк.

Також вона підкреслила, що ЗСУ можуть розтрощувати плани російських військ, не руйнуючи інфраструктури.

ЗСУ вдарили по мостах у Херсоні

Армія України проводить військову операцію на Херсонщині. Українські війська 26 липня завдали ударів артилерією по Антонівському мосту біля захопленого Херсона. Внаслідок цього шляхопровід більше не придатний для комунікації. Російські окупанти не зможуть перекидати по мосту свої сили і засоби.

30 липня у Оперативному командуванні Південь заявили, що ЗСУ вдарили і по Антонівському залізничному мосту. Естакаду пошкоджено, вона також не придатна для експлуатації.

У Херсонській ОВА 3 серпня повідомили, що сили оборони України звільнили вже 53 населених пункти на Херсонщині. Однак на звільнені території повертатися наразы не можна - їх обстрілюють російські війська.

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