Американські експерти пояснили, як агресори намагаються вберегти Антонівський міст від обстрілів ЗСУ

Антонівський міст / скріншоти з відео

Російські окупанти в тимчасово захопленій ними Херсонській області намагаються по-максимуму вберегти Антонівський міст від нових ударів з боку ЗСУ. Про це повідомляти американські експерти Інститут дослідження війни (ISW) з посиланням на свіжі супутникові знімки.

Окупанти встановили вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів радіолокаційні відбивачі.

"Супутникові знімки показали, що російські війська вирили траншеї біля Антонівського мосту (на правому березі Дніпра) і встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів, щоб запобігти українському ракетному удару", ‒ зазначили експерти.

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Армія України завдала удару по Антонівському мосту

ЗСУ у вівторок ввечері, 26 липня, вразили артилерійським ударом Антонівський міст у захопленому військами РФ Херсоні.

У середу вранці, 27 липня, в оперативному командуванні Південь підтвердили, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту. Представник командування Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ спрацювали ювелірно і філігранно.

Крім того, Гуменюк сказала, що сили оборони України взяли під контроль стратегічну логістику в Херсонській області. Через це росіяни не можуть налагодити забезпечення своїх військ.

Самозвана "влада" окупованої Херсонщини перекрили рух на Антонівському мосту. Місцевий колаборант Кирило Стремоусов в істериці став виправдовуватися і сподівався на те, що, мовляв, контрнаступу ЗСУ не буде.

Керівник Херсонської ОВД Дмитро Бутрій заявив, що Антонівський міст більше не придатний до експлуатації. За його словами, рішення військових було вимушеним, щоб обрубати логістику військам РФ. Після перемоги України у війні естакада буде відновлена.

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