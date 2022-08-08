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HIMARS вдарили по пунктах окупантів у Мелітополі: понад 100 "двохсотих" та знищена техніка

8 серпня 2022, 08:07

Значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона, повідомив мер міста.

HIMARS
HIMARS / скріншот

Вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя.

За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки і понад 100 російських солдатів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя в Херсон. Сьогоднішня ніч найбільш результативна і свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не здатні чинити опір. Ослаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на Мелітопольському напрямку", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, поблизу окупованого Мелітополя в Запорізькій області російські загарбники після точного удару ЗСУ по місцевому аеродрому, який стався 31 липня, перебралися в ліси та ховаються. Окупанти почали проводити ротацію своїх військових баз.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти обговорюють можливість свого виходу з тимчасово окупованого Мелітополя. Вони погрожують, що в такому випадку вся замінована інфраструктура міста буде зруйнована.

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війна в Україні новини Мелітополя HIMARS
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