На Півдні знищено склад боєприпасів і десятки військових армії РФ

ЗСУ завдали трьох ударів по скупченню ворожого озброєння і техніки та опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.
Збройні Сили України на Півдні знищили російський склад боєприпасів, танк Т - 62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook.
ЗСУ завдали трьох ударів по скупченню ворожого озброєння і техніки та опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.
"Підтверджені втрати ворога в кількості 24 окупантів, одного танка Т-62 і ще п'яти одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. У районі Чарівного в Бериславському районі Херсона знищено склад боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, раніше захисники України розбили три склади з російськими боєприпасами у Придніпровському, Херсоні та Токарівці Херсонської області.
Крім того, українські військові узнищили ще два склади боєприпасів російських загарбників, які розміщувалися на окупованих територіях двох областей. Один зі складів злетів у повітря в окупованому Іловайську Донецької області.
Дивіться новини Херсона онлайн:
Інші новини:
- ЗСУ з неба вдарили по двох ворожих складах боєприпасів і п'яти опорних пунктах РФ на півдні
- На Півдні ЗСУ знищили шість складів, командний пункт і понад сотню окупантів
- "Феєрверки" у Новій Каховці: на ворожих складах боєприпасів сталися вибухи і почалася детонація