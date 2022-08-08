На Півдні знищено склад боєприпасів і десятки військових армії РФ

ЗСУ завдали ударів по окупантах на Півдні України / Фото УНІАН

Збройні Сили України на Півдні знищили російський склад боєприпасів, танк Т - 62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook.

ЗСУ завдали трьох ударів по скупченню ворожого озброєння і техніки та опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.

"Підтверджені втрати ворога в кількості 24 окупантів, одного танка Т-62 і ще п'яти одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. У районі Чарівного в Бериславському районі Херсона знищено склад боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, раніше захисники України розбили три склади з російськими боєприпасами у Придніпровському, Херсоні та Токарівці Херсонської області.

Крім того, українські військові узнищили ще два склади боєприпасів російських загарбників, які розміщувалися на окупованих територіях двох областей. Один зі складів злетів у повітря в окупованому Іловайську Донецької області.

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