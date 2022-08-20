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Військовий експерт пояснив, чи може закінчитися війна до кінця року

20 серпня 2022, 02:40

Відомий військовий експерт Олег Жданов прокоментував, наскільки реальним може бути сценарій завершення війни України і РФ до кінця нинішнього року

ВСУ, вибух
Військовий експерт пояснив, чи може закінчитися війна до кінця року/ Фото УНІАН

Навряд чи активна фаза війни України проти Росії зможе закінчитися до кінця 2022 року. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю НВ.

"Сумніваюся, тому що дуже короткий термін. Хіба що з 1 жовтня почне надходити зброя, в чому я теж сумніваюся. Адже з 1 жовтня почне тільки фінансування надходити, а коли прийде зброя, невідомо. Єдине, що мене заспокоює, що до листопада демократам США буде потрібно велика перемога в цій війні. Вони представлятимуть свою політичну перемогу на зовнішній арені. Плюс потрібен поштовх американській економіці, а саме розгортання військово-промислового комплексу", — розповів експерт.

Жданов особливо зазначив, що в США вже трохи впав рівень безробіття, а ціни на бензин поступово впали до довоєнного рівня.

"До того ж заводи виробляють внутрішній валовий продукт. Неважливо, куди він йде: за кордон чи ні. Це ВВП країни. Якщо зростає ВВП, зростає і все інше. І падає інфляція. Їм зараз потрібно переварити інфляцію, яку викликало божевільне друкування трильйонів доларів під час підступного локдауна. Якщо американці будуть справлятися з цим завданням, ми будемо на коні: будемо з танками, гарматами, літаками. І тоді успіх дуже ймовірний, але не гарантований. У Білому домі проскакують фрази, що на два роки ленд-ліз. А два роки - це повне переозброєння ЗСУ", - підсумував він.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ Олег Жданов війна Росії та України
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