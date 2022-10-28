Військовий експерт пояснив, куди поділися нові мобілізовані російські солдати / 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила, Радіо Свобода

Тільки невелика частина російських новомобілізованих опинилася на фронтах війни Росії та України. Решта поки в країні-агресорі, Росії. Таку інформацію 24 каналу озвучив військовий експерт Ігаль Левін.

За його словами, у окупантів великі проблеми з тим, як правильно розподілити і використовувати нових людей.

За даними Левіна, російським генералам вдалося мобілізувати мінімум дві сотні тисяч осіб. Але дуже невелику частину (максимум 10 тисяч) вдалося перекинути на фронти ‒ в тому числі на схід і південь (в район Сватове і Херсона).

"Решта знаходяться в Росії. У них проблеми з командирами. До того ж у них немає кадрованих частин", – зазначив Левін.

Експерт нагадав, що кадровані частини – це спеціальні підрозділи, які заздалегідь готові для мобілізації. Вони поповнюються людьми з резерву і швидко стають повноцінними частинами. Але російські генерали свої кадровані частини розформували ще на початку 2010-х.

"В Україні, до речі, кадровані частини були. У Росії не було. Мобілізованих, кинутих на південь і схід, відправили в регулярні частини заповнити величезні втрати", ‒ підсумував Левін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ВСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Пізніше колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк говорив - незважаючи на те, що країна-агресор, Росія, випустила по Україні в цілому 84 ракети за одну добу 10 жовтня, у окупантів все ж поступово закінчуються такі боєприпаси.

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