Військовий експерт пояснив, як знищення ЗСУ російських складів вплине на хід війни

ЗСУ знищили на Донбасі ворожий склад боєприпасів / Генштаб ЗСУ, скрін

Оскільки українські військові успішно знищують склади боєприпасів російських агресорів, вже в найближчому майбутньому це матиме серйозний вплив на хід україно-російської війни. Про це в коментарі "24 каналу" розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

За словами фахівця, російські окупанти роками звозили боєприпаси на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

"А зараз цих складів немає. В одну годину знищено запас, який формувався роками", – додав Коваленко.

Експерт каже, що удари ЗСУ по російських складах з боєприпасами роблять помітний вплив на можливості окупантів здійснювати ефективні і атаки. Адже очевидно, що наступ росіян на Донбасі в кілька разів сповільнилося, а на деяких ділянках фронту українська армія пішла в контрнаступ.

"Це тільки початок. Я впевнений, що вже в кінці липня і початку серпня ми побачимо справжнісінький колапс як системи управління, так і системи забезпечення російських окупаційних підрозділів", – підсумував Коваленко.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснив, що російськими окупаційними військами в Україні, за фактом, командують не генерали, а політики з Кремля. Але така тактика приречена на провал.

"РФ ігнорує всі канони військового мистецтва. Вони наступальну операцію вже розтягнули на п'ятий тиждень. І я так розумію, що вони будуть наступати до останнього російського солдата на тому ж Сєвєродонецькому напрямку або на Ізюмському напрямку. Чому? Тому що завдання стоїть політичне, а не військове", – пояснив Жданов.

До того військовий експерт Сергій Згурець говорив, що Росія починає відходити від провальної тактики використання батальйонних тактичних груп як основної одиниці у війні на Україні.

"Крім активного використання артилерії і авіації, починається зміна тактики, що відзначають наші військові і аналітики Пентагону. Вони починають робити ставку на маленькі ротні підрозділи замість батальйонних тактичних груп, які повинні просуватися в населені пункти окремими маленькими групами і захоплювати рубежі. Для цього ворог активно використовує найманців з групи "Вагнера", нинішня "Ліга". На багато напрямків, де відбуваються стики фронтів, вони намагаються кидати саме вагнерівців, як найбільш підготовлених бійців у порівнянні з підрозділами, які терміново формуються з особового складу "ДНР" і "ЛНР"", – пояснив він.

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