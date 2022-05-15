Експерт назвав два фактори, які переламають хід війни на Донбасі / колаж УНІАН

Російські окупанти наступатимуть на Сєвєродонецькому та Ізюмському напрямках до останнього солдата. Але їхні сили не безмежні і незабаром у війні на сході України трапиться різкий поворот. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі проекту Freedom.

Фахівець зазначив, що російськими окупаційними військами, за фактом, командують не генерали, а політики з Кремля. І тому така тактика приречена на провал.

"РФ ігнорує всі канони військового мистецтва. Вони наступальну операцію вже розтягнули на п'ятий тиждень. І я так розумію, що вони будуть наступати до останнього російського солдата на тому ж Сєвєродонецькому напрямку або на Ізюмському напрямку. Чому? Тому що завдання стоїть політичне, а не військове", – пояснив Жданов.

За словами експерта, для ЗСУ ситуація, що склалася, одночасно і хороша, і погана.

"Погано - тому що ми змушені вести оборонну операцію і для нас це складно в плані утримання оборони і відбиття атак Росії. Але вони ж теж не безрозмірні. Ну ще 3-4 дні активних наступальних дій, ми завдамо контрудар, зіб'ємо наступальний потенціал, а далі що? Потрібна оперативна пауза для створення резервів", - упевнений Жданов.

Експерт також наголосив на важливості війни за" трасу життя "Бахмут-Лисичанськ, назвавши її "ключовою".

"Тут треба стежити за двома моментами. Перший - спроби РФ форсування річки Сіверський Донецьк. Якщо ми не допустимо створення плацдарму і розвитку подальшого наступу від цієї річки, то ми здатні утримати трасу. І другий момент - наш контрудар на Ізюм. Якщо ми зможемо збити наступальний потенціал, то тоді не буде особливої загрози постачання військ. У нас на сьогоднішній день є всі шанси утримати оборону саме на цих ділянках. І не допустити прориву російських військ", – підсумував Жданов.

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Нагадаємо, раніше аналітики Інституту досліджень війни вважають, що російські війська допускають тактичні помилки на сході України, а на півдні не можуть визначитися з датою фейкового референдуму на Херсонщині, що може свідчити про їх невпевненість в результаті.

Катастрофічні втрати росіян під час невдалої переправи через річку Сіверський Донець і некомпетентність їх солдатів/офіцерів, яка виявилася в цій операції, викликали паніку у деяких відомих російських блогерів.

І ті почали критикувати російських окупантів перед сотнями тисяч своєї аудиторії.

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