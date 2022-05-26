УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт пояснив, чому Кремль жене залишки військ у пекло війни на Донбасі

26 травня 2022, 01:34

Експерт Костянтин Машовець каже - оскільки командуванню окупантів доводиться діставати із засіків ще радянську зброю, то ситуація для нього вийшла складна.

Окупант
Єксперт пояснив, чому Кремль жене залишки військ на Донбасі / УНІАН і Reuters

Оскільки час грає не на користь командування окупантів, Кремль кидає в район Сєвєродонецька і Лисичанська всі залишилися резерви, щоб досягти швидкого перелому на свою користь. Таку думку в коментарі "НВ" висловив Костянтин Машовець - полковник запасу і координатор групи Інформаційний спротив.

"Затягувати на місяць окупанти не можуть, це однозначно потім призведе до негативного результату, гарантованої поразки у війні. Затягування на місяць - це приїзд в товарних кількостях Західної військово-технічної допомоги, перехід ЗСУ в контрнаступ і розгром", - говорить він.

Машовець каже, що з початком повномасштабного вторгнення на територію України командування російських військ вже розконсервувало і зняло з тривалого зберігання до 45% наявних в РФ обсягів озброєння і військової техніки.

"Росіяни тягнуть техніку з баз зберігання - на передовій вже замиготіли танки 1970-х, 1980-х років в якості поповнення. Практично догрібають все, що залишилося. Це парадоксальна ситуація: часовий фактор грає не на користь військово-політичного керівництва РФ. Тому вони на обраному операційному напрямку - мається на увазі Сєвєродонецьк-Лисичанськ - намагаються досягти швидкого перелому", ‒ підсумував він.

читайте також"Битва за Донбас вирішить хід всієї війни": експерт назвав два варіанти закінчення військових дій

Нагадаємо, раніше російські окупанти наступатимуть на Сєвєродонецькому та Ізюмському напрямках до останнього солдата. Але їхні сили не безмежні і незабаром у війні на сході України трапиться різкий поворот. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов

Фахівець зазначив, що російськими окупаційними військами, за фактом, командують не генерали, а політики з Кремля. І тому така тактика приречена на провал.

"РФ ігнорує всі канони військового мистецтва. Вони наступальну операцію вже розтягнули на п'ятий тиждень. І я так розумію, що вони будуть наступати до останнього російського солдата на тому ж Сєвєродонецькому напрямку або на Ізюмському напрямку. Чому? Тому що завдання стоїть політичне, а не військове", – пояснив Жданов.

Інші новини:

Дивіться новини Донбасу онлайн

Автор: Єгор Бунін
війна на Донбасі новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:34

Військовий експерт пояснив, чому Кремль жене залишки військ у пекло війни на Донбасі

00:51

Прикмети на 26 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:23

"Я готовий його спалити": Російський комік зізнався, що хоче зробити з паспортом РФ

25 травня, середа
23:54

Сербія поки не бачить можливості впровадити санкції проти Росії: в чому причина

23:41

Важкий період і втрата територій: астролог розповів, чим закінчиться війна в УкраїніВідео

Реклама
23:41

Всі лаври повинні перейти ПЦУ: В'ятрович пояснив необхідність зникнення УПЦ МПВідео

23:40

"Концертна діяльність добігає кінця": Шевчук заявив, що гурт ДДТ згортає роботу

23:26

Кулеба різко розкритикував Німеччину за постачання зброї

23:10

67-річний батько Тіни Кароль вирушив захищати Україну

22:55

Окупанти схопили двох відомих українських футболістів і кинули воювати проти УкраїниВідео

22:53

Чому Лукашенко не наважиться воювати з Україною: експерт озвучив головні причини

22:41

"Отсидевшая в 16": телебачення РФ збирається "згодувати" своїй аудиторії шоу про тюремниць

22:18

Маша Єфросиніна показала найдорожчий подарунок на День народження від коханого чоловіка

22:10

Путін продовжує чистки серед генералітету: звільнені командири округів

21:57

Люди не хочуть їхати з Луганської області - Гайдай

21:57

"Ми програли російській армії за темпами": Арестович оголосив про початок нового етапу війниВідео

21:42

Україна попливе: синоптики назвали дату атаки потужного шторму і сильних зливВідео

21:35

"З Росією я закінчив всі відносини": латиський актор висловив свою позицію

21:09

Арестович грубо обматюкав країни Європи, які радять обміняти території на "мир"Відео

21:08

Зірка "Сватів" радіє, що в Росії більше не буде зарубіжного кіно

Реклама
20:58

Для РФ люди - витратний матеріал: Ахеджакова висловилася про перший вирок для росіянина в Україні

20:55

ЗСУ "пошматували" ворожу броньовану техніку разом з екіпажемФотоВідео

20:52

"Це буде реально чудо": Міка Ньютон розповіла про вагітність і дітей після важкої онкології

20:50

У лікарнях прикордонних районів багато поранених бійців РФ - Генштаб

20:46

"Груба помилка в творчому шляху": Сосєдов почав критикувати Пугачову

20:43

"Катастрофічна ситуація": Росія окупувала 95% Луганської областіВідео

20:23

Все одно діти в Лондон не поїдуть: окупанти хочуть заборонити англійську мову в школах

20:22

Гороскоп на червень 2022 для Овнів: гроші, другий шанс від Всесвіту і повернення додому

20:19

Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

20:11

Виїзд за кордон чоловіків призовного віку: ще трьом категоріям дозволили залишати УкраїнуВідео

20:10

Прикмети на 27 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:43

"Забув, як вимолював народного артиста України в Криму?": російський актор пройшовся по БасковуВідео

19:36

Воєнний стан в РФ та ситуація в Придністров'ї: наскільки правдива інформація розвідки СШАВідео

19:31

Путін примушуватиме українців до громадянства РФ: в МЗС різко відповіли на указ про "паспортизацію"Відео

19:29

Чому Захід не віддасть Путіну УкраїнуПогляд

19:10

Путінський чиновник посміявся над господарем в його присутності: відеоВідео

19:06

"Не торгуємо територіями": у Зеленського назвали заходу червоні лінії в переговорах з РФВідео

18:54

Віра Брежнєва вперше за три місяці війни відвідала світський захід

18:35

"Позорище": Сабуров після "стусана" за кордоном через жарти про українок повернувся підкоряти РФВідео

18:21

"Спочатку відвідайте могили українських дітей": Кулеба відповів на шантаж РФ про зняття санкційВідео

Реклама
18:06

Чмерковський будує містечко для біженців: що відомо

17:58

Українські чиновники Усов, Сабадош і Тафтай позбавили країну військових супутників - ЗМІ

17:51

В Україні продають фрукти з Іспанії з небезпечною отрутоюВідео

17:43

"Розраховує, що його не судитимуть": історик пояснив, як Путін хоче ухилитися від покарання

17:39

"РФ - фашистська країна": відомий спортивний коментатор засудив росіян за "гру в мовчанку"

17:38

Відому рок-співачку затримали в Москві за підтримку України - її чекає депортація

17:38

Здійснення бажань і успіх у всьому: три знаки зодіаку стануть щасливчиками літа 2022

17:33

"Чому ми тягнемо?": в Естонії сказали, як швидко закінчити війну в УкраїніВідео

17:21

Favbet сплачує податки до держбюджету, не працює в рф і білорусі та не приймає ставки від громадян цих країн

17:16

Долина остаточно відхрестилася від України, зізнавшись у коханні до Росії

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти