Військовий експерт пояснив, чому Кремль жене залишки військ у пекло війни на Донбасі

Єксперт пояснив, чому Кремль жене залишки військ на Донбасі / УНІАН і Reuters

Оскільки час грає не на користь командування окупантів, Кремль кидає в район Сєвєродонецька і Лисичанська всі залишилися резерви, щоб досягти швидкого перелому на свою користь. Таку думку в коментарі "НВ" висловив Костянтин Машовець - полковник запасу і координатор групи Інформаційний спротив.

"Затягувати на місяць окупанти не можуть, це однозначно потім призведе до негативного результату, гарантованої поразки у війні. Затягування на місяць - це приїзд в товарних кількостях Західної військово-технічної допомоги, перехід ЗСУ в контрнаступ і розгром", - говорить він.

Машовець каже, що з початком повномасштабного вторгнення на територію України командування російських військ вже розконсервувало і зняло з тривалого зберігання до 45% наявних в РФ обсягів озброєння і військової техніки.

"Росіяни тягнуть техніку з баз зберігання - на передовій вже замиготіли танки 1970-х, 1980-х років в якості поповнення. Практично догрібають все, що залишилося. Це парадоксальна ситуація: часовий фактор грає не на користь військово-політичного керівництва РФ. Тому вони на обраному операційному напрямку - мається на увазі Сєвєродонецьк-Лисичанськ - намагаються досягти швидкого перелому", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше російські окупанти наступатимуть на Сєвєродонецькому та Ізюмському напрямках до останнього солдата. Але їхні сили не безмежні і незабаром у війні на сході України трапиться різкий поворот. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов

Фахівець зазначив, що російськими окупаційними військами, за фактом, командують не генерали, а політики з Кремля. І тому така тактика приречена на провал.

"РФ ігнорує всі канони військового мистецтва. Вони наступальну операцію вже розтягнули на п'ятий тиждень. І я так розумію, що вони будуть наступати до останнього російського солдата на тому ж Сєвєродонецькому напрямку або на Ізюмському напрямку. Чому? Тому що завдання стоїть політичне, а не військове", – пояснив Жданов.

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