Військовий експерт пояснив, чому Кремль кидає в бої на Донбасі "вагнерівців" / колаж ua.depositphotos.com

Росія починає відходити від провальної тактики використання батальйонних тактичних груп як основної одиниці у війні на Україні і роблять ставку на маленькі підрозділи, які повинні просуватися вперед і захоплювати рубежі. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив військовий експерт і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Зокрема, за його даними, Кремль все активніше приваблює найманців з групи "Ліга", раніше більш відомої як приватна військова компанія Вагнера.

Згурець констатував, що Росія концентрує зусилля на українському Донбасі. У Донецькій і Луганській областях окупанти намагаються просуватися в напрямку Рубіжного і Попасної - з метою захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська. Паралельно ворог намагається збільшити кількість напрямків наступу - і для цього знову і знову споруджує понтонні переправи.

"Крім активного використання артилерії та авіації, починається зміна тактики, що відзначають наші військові та аналітики Пентагону. Вони починають робити ставку на маленькі ротні підрозділи замість батальйонних тактичних груп, які повинні просуватися в населені пункти окремими маленькими групами і захоплювати рубежі. Для цього ворог активно використовує найманців з групи "Вагнера", нинішня"Ліга". На багато напрямків, де відбуваються стики фронтів, вони намагаються кидати саме вагнерівців, як найбільш підготовлених бійців у порівнянні з підрозділами, які терміново формуються з особового складу "ДНР" і "ЛНР", – пояснив Згурець.

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Нагадаємо, раніше в коментарі агентству Reuters колишній найманець приватної військової компанії" Вагнер " Марат Габідуллін розповів про те, що нездатність російських окупантів захопити Київ була вирішена, оскільки в попередні роки росіяни ніколи не воювали безпосередньо з потужним противником. Про це

"Вони були захоплені зненацька тим, що українська армія так люто чинила опір і що вони зіткнулися зі справжньою армією", — сказав він.

За словами Габідулліна, росіяни були готові побачити "різношерстих ополченців" і ніяк не хотіли битися з добре навченою армією.

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