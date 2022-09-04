Військовий експерт пояснив, що саме може спровокувати загибель Путіна

Військовий експерт Петро Черник зробив досить цікавий прогноз з приводу ймовірної загибелі російського диктатора і господаря Росії Володимира Путіна.
Класичне військова поразка російської армії практично напевно призведе до смерті російського диктатора Володимира Путіна. Про це розповів військовий експерт Петро Черник у ефірі телемарафону.
"Ми повинні тверезо усвідомлювати, що класична військова поразка противника в Україні призведе до смерті Путіна, і РФ стане на шлях свого колапсу", ‒ розповів він.
За словами Черника, дійсно, бійці ЗСУ вже перехопили стратегічну ініціативу у противника.
"Противник не може нав'язувати нам логіку своїх бойових дій, і справжньою ознакою того, що ця ініціатива вже в наших руках, є системне "тютюнопаління" російських військовослужбовців і складання "бавовни" на окупованому Кримському півострові. Однак, на мій погляд, до стратегічного перелому ще досить далеко", ‒ підсумував експерт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.
За словами експерта, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.
Пізніше інший військовий експерт Микола Сунгуровський пояснив, при якій умові ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. За його словами, такі РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичною ракетою з дальністю 300 кілометрів. А без неї зруйнувати Кримський міст у ЗСУ не вийде.
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