Чому Україні в жодному разі не можна йти на перемир'я з РФ: військовий експерт пояснив

Військовий експерт пояснив, чому Україні в жодному разі не можна йти на перемир'я з РФ / колаж Вікіпедія, Главред

Владі України в жодному разі не можна йти на перемир'я з російськими агресорами ‒ заради вивезення зерна із заблокованих українських портів. Про це заявив відомий військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Радіо НВ.

"Якщо буде прийнято рішення на тимчасове припинення вогню, для нас це стовідсоткова катастрофа і крок до програшу. Чому? Тому що для Росії це буде преференцією в плані формування резервів", – підкреслив він.

Жданов зазначив, що Росія може вимагати або пропонувати перемир'я на період вивезення зерна, а вивозити 20 мільйонів тонн можна не менше місяця.

За словами експерта, до середини серпня росіяни збираються закінчити формування танкового корпусу в Нижегородській області і формування добровольчих батальйонів по всіх суб'єктах країни-агресора, Росії.

"Путін 15 липня підписав закон про трудову повинність для окремих категорій громадян або перехід російської економіки на військові рейки. Так що давати зараз перепочинок Росії - фактично самогубство для нас", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше відомий австрійський аналітик тому Купер говорив, що війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Як вважає фахівець, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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