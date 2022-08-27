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Військовий експерт назвав умову, за якої ЗСУ відіб'є окуповані території до кінця року

27 серпня 2022, 02:40

Окуповані території України можна звільнити до кінця 2022 року, якщо поставки зброї і техніки Захід збільшать в 2-3 рази, говорить експерт Роман Світан.

ВСУ, вибух
Військовий експерт назвав умову, за якої ЗСУ відіб'є окуповані території до кінця року / Фото УНІАН

До кінця нинішнього року ЗСУ зможуть звільнити всі окуповані території України, включаючи півострів Крим і Донбас, якщо західні союзники вдвічі-втричі збільшать поставки наступального озброєння. Про це військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів у коментарі "24 каналу".

Він зазначив, що за останні місяць-півтора ситуація на фронті стабілізувалася. Після того, як "прояснилася" лінія фронту, стратегічна ініціатива остаточно перейшла до українського командування, вважає експерт.

Світан зазначив, що в такому розрізі, в якому в Україну надходять зброя і військова техніка, і якби його збільшити в два-три рази, то до кінця року можливе звільнення практично всієї окупованої території.

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"Майже всі гранти, в тому числі і свіжі три мільярди від США, які будуть виділятися Україні, підуть в основному на наступальне озброєння. І після його отримання можна буде говорити про те, що ЗСУ будуть планувати наступальні операції зі звільнення територій", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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