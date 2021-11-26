Водій фури, який розчавив таксі під Харковом, був п'яний

З'явилися нові подробиці страшної аварії під Харковом, де зіткнулися дві фури і три легкових автомобіля, внаслідок чого загинули троє людей.
Водій вантажівки MAN, який мчав на червоне світло і влаштував масштабну смертельну ДТП на Окружній дорозі в Харкові, керував фурою в стані алкогольного сп'яніння, повідомили в пресслужбі поліції Харківської області.
Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення підозри у скоєнні злочину.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.
Як повідомляв Главред, ввечері 25 листопада під Харковом сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули три людини і п'ятеро були травмовані. Там на Окружній дорозі зіткнулися автомобіль Chevrolet Nubira з фурою MAN.
Після зіткнення MAN з напівпричепом перекинувся на лівий бік і впав на зустрічну смугу руху, де в цей час проїжджав автомобіль таксі Renault Logan. Також фура зачепила авто Suzuki СХ-4.
В результаті ДТП на місці загинули 49-річний водій таксі та двоє його пасажирів - 49-річна жінка і трирічна дівчинка.
Водії Chevrolet і Suzuki з тілесними ушкодженнями були доставлені в лікарню. Також травми отримав 51-річний пасажир Chevrolet. Йому надали медичну допомогу на місці.
Постраждав і водій фури MAN. Його госпіталізували, але життю чоловіка нічого не загрожує.
Як повідомляв Главред, 27 жовтня в Харкові автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості вулицею Одеською, врізався в автівку марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.
Внаслідок аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті та два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний - 16-річний Микола Харківський - перебуває у СІЗО.
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