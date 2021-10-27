Страшна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аварії

Увечері в Харкові 26 жовтня автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo, яка їхала на дозволяючий сигнал світлофора по проспекту Гагаріна.

Через зіткнення транспортні засоби буквально розірвало на частини, одна людина загинула, ще троє отримали серйозні травми.

Як повідомляє пресслужба харківської поліції, на місце прибули три карети швидкої допомоги, медики госпіталізували постраждалих.

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На оприлюднених в мережі кадрах видно, як автомобіль Infiniti на величезній швидкості на червоний сигнал світлофора мчить у бік аеропорту. В цей час на свій зелений сигнал світлофора перехрестя перетинають інші авто, в один з них – Chevrolet Aveo – влітає авто.

В результаті удару обидві машини пролетіли кілька десятків метрів, збиваючи на своєму шляху дорожні знаки, поки не зупинилися на узбіччі.

Що відомо про водія Infiniti

За попередніми даними Telegram-каналу "х***й Харків", водій Infiniti неповнолітній - 2005 року народження. Авто йому нещодавно подарували батьки.

Бригада рятувальників застосувала спеціальні засоби, щоб дістати тіло загиблого водія з автомобіля Chevrolet.

Крім того, сильна ударна хвиля зачепила і автомобіль SKODA Kodiaq, який був припаркований на Одеській.

В словами заступника начальника Головного управління поліції Харківщини Сергія Чижа, швидкість Infiniti перевищувала 100 км/год.

Він зазначив, що серед травмованих є неповнолітні, але чи є водій Infiniti неповнолітнім, правоохоронець не підтвердив.

"Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і скоїв зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем марки Skoda. Водій автомобіля марки Chevrolet загинув на місці. Водій і пасажири автомобіля Infiniti доставлені до місцевої лікарні", — сказав у коментарі Суспільному Чиж.

Що загрожує винуватцю ДТП

Враховуючи попередню інформацію про кількість постраждалих та загиблих, кримінальне провадження можуть відкрити за частиною 3 статті 286 ККУ. Винному загрожує позбавлення волі до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Якщо ж винуватець аварії був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, то тоді швидше за все, кримінальне провадження може бути відкрито за статтею 286-1 ККУ. Позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від п'яти до десяти років, пише Огбозреватель.

Уточнимо, що у разі, якщо винуватцем ДТП є неповнолітній, то до відповідальності, в тому числі, можуть притягнути його батьків (частина 2 статті 137 ККУ). За це загрожує позбавлення волі строком від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті автомобіль Renault Logan врізався в Евакуатор ГАЗель. В результаті аварії загинули чотири людини. ДТП сталася 15 жовтня в селі Великі Лучки. Евакуатор, з яким зіткнувся Renault, був припаркований на автодорозі, а в салоні знаходився водій. Внаслідок ДТП загинули 4 людини: водій і 3 пасажири автомобіля Renault Logan.