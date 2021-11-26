Смертельна ДТП під Харковом: у прокуратурі розкрили подробиці страшної аварії з фурою

ДТП у Харкові забарала життя людей / Фото facebook.com/police.kharkov

Увечері 25 листопада під Харковом сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули три людини і п'ятеро були травмовані. Там на Окружній дорозі зіткнулися дві фури і три легкових автомобіля.

Як розповів РБК-Україна спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за попередньою інформацією з камер відеоспостереження і слов свідків, водій вантажівки МАН проїхав на червоний знак світлофора і зіткнувся на перехресті з автомобілем Шевроле, після чого частина причепа відлетіла на інший вантажний автомобіль, а сама вантажівка МАН перекинулася на лівий бік на авто таксі з трьома людьми всередині.

У таксі були водій 49 років і дві пасажирки - дівчинка у віці трьох років та її бабуся, якій було 49 років. Всі вони загинули на місці.

Крім того, п'ятеро людей отримали травми, їх доставили в лікарню. Стан здоров'я постраждалих зараз стабільний.

ДТП під Харковом сталася ввечері 25 листопада / Фото facebook.com/police.kharkov

У прокуратурі уточнили, що вантажівка МАН перевозила відходи соняшника. Назустріч їм їхав водій Сузукі, який врізався вже в перекинуті відходи соняшника на дорозі.

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"Водій вантажівки МАН затриманий, він отримав тілесні ушкодження, його життю нічого не загрожує", - уточнив Чубенко.

Після огляду лікарями водій МАН проходитиме перевірку на стан наркотичного та алкогольного сп'яніння, йому повідомлять про підозру.

/ Фото facebook.com/police.kharkov

У Харківській обласній прокуратурі додали, що сьогодні водієві МАН повідомлять про підозру, після чого прокурори будуть направляти клопотання про обрання запобіжного заходу до суду. Прокуратура проситиме для водія утримання під вартою.

Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за частиною 3 статті 286 ККУ за порушення правил ПДР, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Фото facebook.com/police.kharkov

Як повідомляв Главред, в результаті ДТП на Окружній під Харковом загинули три людини, включаючи дитину. Ще п'ятеро людей доставили в лікарні з травмами. Аварія сталася близько 17: 30 у четвер, 25 листопада.

Як повідомляв Главред, 27 жовтня в Харкові автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості вулицею Одеською, врізався в автівку марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Внаслідок аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті й двоє його пасажирів - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.

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