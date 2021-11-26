Розчавив на повній швидкості людей: подробиці страшної ДТП у Харкові з фурою

ДТП в Харкові / Труха. Харків

Очевидець ДТП у Харкові, в якій вантажівка розчавила таксі, розповіли про момент аварії. За словами жінки, жертв могло бути більше, адже під вантажівку мало не потрапив повний автобус з людьми.

Відео розмови з жінкою опублікував телеграм-канал "Труха. Харків".

За словами жінки, вона їхала рейсовим автобусом, коли побачила, як біля них на швидкості йде вантажівка.

"Пасажир автобуса встиг закричати водієві: "Стій". Тоді ця вантажівка проніслася повз нашого автобуса. Після цього ця фура зачепила автомобіль Lanos, перекинулася і впала на таксі. Це дуже страшно, тому що якби цей чоловік не закричав водієві, то в аварію міг потрапити і автобус", — каже жінка.

Жінка переконує, що бачила, як водій вантажівки їхав на "червоний" сигнал світлофора.

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Що кажуть у поліції

У Нацполіції Харківської області заявили, що в ДТП потрапило 5 автомобілів: три легковики і дві вантажівки, один з яких розчавив автомобіль таксі.

"Є загиблі. Їх кількість встановлюється. Повідомлення про подію надійшло в поліцію 25 листопада о 18.25", — зазначили в поліції.

На місці аварії працюють слідчі та рятувальники.

Нагадаємо, раніше в Харкові 16-річний підліток влаштував масштабну ДТП, в якій загинув чоловік і ще двоє потрапили в лікарню.

Також у Львові в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи сталося жахлива ДТП. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів.