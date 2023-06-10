Вода несе машини: Львівську область і Київ серйозно затоплює

У Львівській області в Східниці рятувальникам довелося евакуювати людей.

https://glavred.net/ukraine/voda-unosit-mashiny-lvovskuyu-oblast-i-kiev-serezno-zataplivaet-10477066.html Посилання скопійоване

У Львівській області затоплює населені пункти / Колаж: Главред, фото: Telegram

Україну накрили грозові дощі, які спровокували затоплення населених пунктів Львівщини. Потоки води розмивають дороги і забирають машини.

У Східниці річка вийшла зі своїх берегів і затопила близько 40 домогосподарств. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Станом на 20:30 рятувальники евакуювали 20 осіб, з них 5 - діти.

У селі Урич Стрийського району вода розмила дорогу. В результаті підтоплень частково обрушився міст і впали дерева. Це призвело до того, що в село зараз неможливо проїхати - в'їзд заблокований.

На відео, які вже поширилися в Мережі, видно, як потужні потоки зносять на своєму шляху навіть машини. Місцеві жителі намагаються перебувати від води подалі, щоб не опинитися в течії.

Дивіться відео про підтоплення у Львівській області:

У Львівській області затоплює населені пункти / фото: скріншот

Підтоплення в Києві

Негода також наробила біди в столиці. В один момент на Київ обрушилася потужна злива і за лічені хвилини дороги перетворилися на річки. Машини буквально були змушені плисти дорогами.

Дивіться відео з підтопленого Києва:

Київ затопило через сильний дощ / фото: скріншот

Вода затопила підземні переходи, дісталася до магазинів. Дощ був такої сили, що капати почало навіть у під'їзді.

Дивіться відео з підтопленого Києва:

Київ затопило через сильний дощ / фото: скріншот

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, що розповідають евакуйовані із зони підтоплення херсонці:

Інші новини: