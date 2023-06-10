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Вода несе машини: Львівську область і Київ серйозно затоплює

Ангеліна Підвисоцька
10 червня 2023, 22:16 оновлено 10 червня, 22:37
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У Львівській області в Східниці рятувальникам довелося евакуювати людей.
потоп у Львівській області
У Львівській області затоплює населені пункти / Колаж: Главред, фото: Telegram

Україну накрили грозові дощі, які спровокували затоплення населених пунктів Львівщини. Потоки води розмивають дороги і забирають машини.

У Східниці річка вийшла зі своїх берегів і затопила близько 40 домогосподарств. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Станом на 20:30 рятувальники евакуювали 20 осіб, з них 5 - діти.

У селі Урич Стрийського району вода розмила дорогу. В результаті підтоплень частково обрушився міст і впали дерева. Це призвело до того, що в село зараз неможливо проїхати - в'їзд заблокований.

  • Потоп у Львівській області
    Потоп у Львівській області фото: ДСНС
  • Потоп у Львівській області
    Потоп у Львівській області фото: ДСНС
  • Потоп у Львівській області
    Потоп у Львівській області фото: ДСНС
  • Потоп у Львівській області
    Потоп у Львівській області фото: ДСНС
  • Потоп у Львівській області
    Потоп у Львівській області фото: ДСНС
  • Потоп у Львівській області
    Потоп у Львівській області фото: Telegram
  • Потоп у Львівській області
    Потоп у Львівській області фото: Telegram
  • Потоп у Львівській області
    Потоп у Львівській області фото: Telegram
  • Потоп у Львівській області
    Потоп у Львівській області фото: Telegram

На відео, які вже поширилися в Мережі, видно, як потужні потоки зносять на своєму шляху навіть машини. Місцеві жителі намагаються перебувати від води подалі, щоб не опинитися в течії.

Дивіться відео про підтоплення у Львівській області:

потоп у Львівській області
У Львівській області затоплює населені пункти / фото: скріншот

Підтоплення в Києві

Негода також наробила біди в столиці. В один момент на Київ обрушилася потужна злива і за лічені хвилини дороги перетворилися на річки. Машини буквально були змушені плисти дорогами.

Дивіться відео з підтопленого Києва:

потоп у Києві
Київ затопило через сильний дощ / фото: скріншот

Вода затопила підземні переходи, дісталася до магазинів. Дощ був такої сили, що капати почало навіть у під'їзді.

Дивіться відео з підтопленого Києва:

потоп у Києві
Київ затопило через сильний дощ / фото: скріншот

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/mvs_ukraine

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, що розповідають евакуйовані із зони підтоплення херсонці:

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