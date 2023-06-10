Все небо мерехтітиме: Україну накриють сильні дощі з грозами

Погода в Україні значно погіршиться. Вже в неділю, 11 червня, в Україну прийде похолодання.

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Україну накриють сильні дощі з грозами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Погода в Україні у неділю, 11 червня, різко погіршиться. Всю країну накриє дощем з грозами. На території західних областей очікуються справжні зливи. Це прогнозує Укргідрометцентр.

Погода на 11 червня в Україні

Синоптики прогнозують, що на території західних областей 11 червня температура повітря буде 15-19 градусів тепла, а вночі - 13-15 градусів тепла. У центральній і південній частинах країни потеплішає до 25 градусів вдень, а вночі - до 17 градусів.

Найхолодніше буде в північних областях. У деяких регіонах температура повітря не підніметься вище 18 градусів тепла вдень, а вночі - 13 градусів. На сході країни вдень очікується 20-23 градуси тепла вдень і 18-20 градусів тепла вночі.

Україну в неділю, 11 червня, накриють дощі з грозами / фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні

Похолодання в Україні настане в неділю-понеділок, 11-12 червня. Це зниження температури буде характеризуватися періодичними дощами. Особливо обережно потрібно бути жителям Херсонської області, адже там є ймовірність помірного і місцями навіть сильного дощу. Після затоплення в результаті підриву Каховської ГЕС це може погіршити ситуацію.

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