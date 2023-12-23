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У Львові стався вибух у приватному будинку: останні подробиці

Руслана Заклінська
23 грудня 2023, 23:22
Вибух стався у гаражі двоповерхового будинку.
У Львові стався вибух у приватному будинку: останні подробиці
У приватному будинку у Львові прогримів вибух / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ввечері 23 грудня у Львові стався потужний вибух у приватному будинку на вулиці Княгині Ольги. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Є руйнування несучих стін. Можливо під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби", - написав міський голова.

На місці події негайно розпочалася рятувальна операція. Внаслідок вибуху одна стіна будинку була повністю зруйнована, утворивши завали, під якими можуть бути люди.

відео дня

  • Вибух у Львові
    Вибух у Львові ДСНС
  • Вибух у Львові
    Вибух у Львові ДСНС
  • Вибух у Львові
    Вибух у Львові ДСНС
  • Вибух у Львові
    Вибух у Львові ДСНС
  • Вибух у Львові
    Вибух у Львові ДСНС
  • Вибух у Львові
    Вибух у Львові ДСНС

Згодом стало відомо, що з-під завалів вдалося дістати 2 дітей та 2 жінок. Їх доставили до лікарні з опіками. Ще двоє чоловіків залишаються під завалами, пошук триває. Загалом у будинку проживало шість осіб.

На жаль, відомо про одну жертву вибуху. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

"Станом на 22:25 з-під завалу врятовано дві особи, з них одна дитина. Виявлено тіло жінки", - йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними на 22:50, на місці події виникло повторне загоряння. Також мер міста повідомив, що під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, віком близько 45-50 років.

За попередніми висновками, вибух відбувся у гаражі приватного будинку. У зв'язку з цим від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого, у напрямку вулиці Наукової, рух був перекритий.

Для роботи на місці вибуху залучені 53 особи та 12 одиниць техніки ДСНС.

Російські атаки безпілотниками

Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів про масові удари окупантів на Херсонщині. Росіяни використовують нові чорні "шахеди", запускаючи їх з лівобережної частини області. Безпілотники атакуюють інфраструктуру.

Також 22 грудня в Києві російські дрони-камікадзе вразили декілька районів міста, спричинивши пожежу та пошкодження будинків. У Солом'янському районі загорілося житлове спорудження на 24 поверсі. Постраждали дві людини, одну з них госпіталізували.

Як повідомляв Главред, 23 грудня у Кривому Розі під час повітряної тривоги стався вибух. Після декількох хвилин тривога також пролунала в Дніпропетровській області. О 10 годині ранку було чутно повторні вибухи у місті.

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газ новини Львова вибух
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