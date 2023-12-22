Нічні вибухи у Києві: РФ атакувала дронами, виникла пожежа, є постраждалі

У ніч на 22 грудня російські окупанти атакували Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на столицю.
У Солом'янському районі внаслідок ворожих обстрілів виникло загоряння на 24 поверсі житлового будинку. Загоряння було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У трьох квартирах - часткове руйнування стін на 24-26 поверхах і ще в трьох — вибито вікна.
За попередніми даними, постраждали дві людини, одна людина — госпіталізована. Інформація про постраждалих уточнюється.
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв.м. Постраждалих немає.
Що говорять в КМВА
У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що нинішня атака - це третій удар дронами по столиці за останні 6 днів.
"Знову ті самі Shahed, і знову спроби пошкодити інфраструктуру міста і житлові будинки. Один з дронів наробив біди в Солом'янському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін і ще в трьох – вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, дві людини постраждали, у них забої м'яких тканин і різані рани, одна людина госпіталізована.
У Дарницькому районі в результаті падіння уламків дрона виникла пожежа в двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.
У Голосіївському районі внаслідок падіння уламка обійшлося без руйнувань і постраждалих.
Як повідомляв Главред, в ніч на 21 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Сили ППО знищили 34 ударних дрона з 35, запущених росіянами.
У ніч на 20 грудня у Харкові прогриміли вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. За попередньою інформацією, сталося щонайменше два влучання. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо.
Інші новини:
- РФ намагається скопіювати українські морські дрони: у ГУР заявили про новий план Кремля
- Нічний удар БПЛА по Україні: у ЗСУ пояснили, чому не змогли збити всі дрони
- Прогриміло понад 30 вибухів: у РФ дрони атакували військовий аеродром