Нічні вибухи у Києві: РФ атакувала дронами, виникла пожежа, є постраждалі

У двох районах столиці є руйнування через падіння уламків збитих дронів.

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В результаті атаки дронів на Київ є руйнування / Колаж: Главред, фото: dsns_telegram

У ніч на 22 грудня російські окупанти атакували Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на столицю.

У Солом'янському районі внаслідок ворожих обстрілів виникло загоряння на 24 поверсі житлового будинку. Загоряння було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У трьох квартирах - часткове руйнування стін на 24-26 поверхах і ще в трьох — вибито вікна.

За попередніми даними, постраждали дві людини, одна людина — госпіталізована. Інформація про постраждалих уточнюється.

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У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв.м. Постраждалих немає.

Що говорять в КМВА

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що нинішня атака - це третій удар дронами по столиці за останні 6 днів.

"Знову ті самі Shahed, і знову спроби пошкодити інфраструктуру міста і житлові будинки. Один з дронів наробив біди в Солом'янському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін і ще в трьох – вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, дві людини постраждали, у них забої м'яких тканин і різані рани, одна людина госпіталізована.

У Дарницькому районі в результаті падіння уламків дрона виникла пожежа в двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламка обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Як повідомляв Главред, в ніч на 21 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Сили ППО знищили 34 ударних дрона з 35, запущених росіянами.

У ніч на 20 грудня у Харкові прогриміли вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. За попередньою інформацією, сталося щонайменше два влучання. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо.

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