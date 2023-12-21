'Жахливі вибухи по місту': росіяни масово атакують Херсонщину 'шахедами' нового зразка

Окупанти цілять по навчальних закладах, житлових кварталах, багатоповерхівках.

https://glavred.net/ukraine/zhahlivi-vibuhi-po-mistu-rosiyani-masovo-vikoristovuyut-shahedi-novogo-zrazka-10526789.html Посилання скопійоване

Окупанти атакують Херсонщину / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів про тактику масованих ударів окупантів на Херсонщині та їх наслідки.

"Окупанти останні дні почали масово використовувати "шахеди" саме нового зразка, чорні "шахеди". Вони направляються з окупованої лівобережної частини Херсонщини, це відбувається вже другу ніч поспіль", - повідомив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, Сили ППО результативно працюють над обласним центром. Однак, окупанти атакують масово, в тому числі по інфраструктурних об'єктах, що призводить до відповідних наслідків.

відео дня

"Це жахливі вибухи по місту. Окупанти цілять по навчальних закладах, житлових кварталах, багатоповерхівках. Вчора повністю згорів гуманітарний штаб Червоного Хреста в Херсоні, поруч з промисловою базою. Також за добу окупанти почали збільшувати використання безпілотників, які скидають вибухівку. Такі випадки фіксують кожного дня", - додав Хлань.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Нагадаємо, що окупанти вдарили по Херсону та Бериславу. Російські окупанти атакували Берислав Херсонської області. Вони скинули вибуховий предмет з дрона і вбили мирного жителя міста. Ще один цивільний отримав поранення.

ЗСУ не можуть перекинути броньовану техніку. Українські захисники продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра, попри важкі умови. Завдяки цьому, зокрема, зменшилася кількість обстрілів Херсона.

ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ на лівому березі Херсонської області. Українські військові продовжують утримувати позиції в Кринках і поблизу Антонівського шосе, а також залізничних мостів. ЗСУ зберігають свої позиції.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.