"Дуже голосно" : у двох містах України прогриміли потужні вибухи, РФ б'є ракетами

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в суботу вранці.

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РФ б'є по Україні ракетами / Фото: УНІАН , mil.ru

У суботу вранці, 23 грудня, в Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Перед цим повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку, повідомляє "Суспільне".

Раніше Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Через пару хвилин повітряна тривога також була оголошена в Дніпропетровській області.

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При цьому о 10 ранку в місті чули повторні вибухи. За кілька хвилин до цього моніторингові канали писали про велику кількість балістичних цілей з півдня, зокрема, з окупованого РФ Криму.

Вибухи у Кропивницькому

Крім того, вибухи прогриміли також у Кропивницькому. Як пишуть місцеві Telegram-канали, очевидці в соцмережах повідомляють про декілька вибухів.

"Дуже голосно", - пишуть місцеві жителі в Telegram-каналах.

Уточнюється, що у Кропивницькому прогриміли повторні вибухи близько 10:45. Перед цим моніторингові канали писали про виходи балістики з району Джанкоя.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося про нічну атаку "Шахедів". Всі дев'ять "Шахедів" знищені силами і засобами Повітряних Сил і сил оборони України в межах Одеської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, в ніч на 22 грудня російські окупанти атакували Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі.

Як відомо, в ніч на 21 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Сили ППО знищили 34 ударних дрона з 35, запущених росіянами.

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