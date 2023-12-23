"Дуже голосно" : у двох містах України прогриміли потужні вибухи, РФ б'є ракетами

У суботу вранці, 23 грудня, в Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Перед цим повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку, повідомляє "Суспільне".
Раніше Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Через пару хвилин повітряна тривога також була оголошена в Дніпропетровській області.
При цьому о 10 ранку в місті чули повторні вибухи. За кілька хвилин до цього моніторингові канали писали про велику кількість балістичних цілей з півдня, зокрема, з окупованого РФ Криму.
Вибухи у Кропивницькому
Крім того, вибухи прогриміли також у Кропивницькому. Як пишуть місцеві Telegram-канали, очевидці в соцмережах повідомляють про декілька вибухів.
"Дуже голосно", - пишуть місцеві жителі в Telegram-каналах.
Уточнюється, що у Кропивницькому прогриміли повторні вибухи близько 10:45. Перед цим моніторингові канали писали про виходи балістики з району Джанкоя.
Удари РФ по Україні
Раніше повідомлялося про нічну атаку "Шахедів". Всі дев'ять "Шахедів" знищені силами і засобами Повітряних Сил і сил оборони України в межах Одеської та Хмельницької областей.
Нагадаємо, в ніч на 22 грудня російські окупанти атакували Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі.
Як відомо, в ніч на 21 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Сили ППО знищили 34 ударних дрона з 35, запущених росіянами.
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