У Франції підтримали План перемоги Зеленського і заговорили про переговори з РФ

Жан-Ноель Барро наголосив на важливості подальшої підтримки України в різних сферах.

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Жан-Ноель Барро підтримав План перемоги Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: Facebook/UkraineMFA, president.gov.ua

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час першого візиту до Києва заявив про підтримку Плану перемоги українського президента Володимира Зеленського.

"Ми підтримуємо План перемоги, тому що вже близько 1 тис. днів ми поруч з Україною і докладаємо необхідних зусиль", - сказав Барро на пресконференції з українським главою МЗС Андрієм Сибігою.

Міністр наголосив на важливості подальшої підтримки України в різних сферах. Водночас він додав, що Україна має сама вирішувати, коли починати переговори про мир.

"Потрібно докласти зусиль, щоб мирний план, запропонований паном Зеленським, залучив якомога більше країн до його реалізації", - сказав він на пресконференції з українським главою МЗС Андрієм Сибігою в Києві.

Крім того, він нагадав, що 17 жовтня в Парижі відбулася конференція з питань ядерної безпеки за пунктом формули миру. Також міністр нагадав, що президент Зеленський був у Парижі нещодавно, де представив президенту Франції Еммануелю Макрону План перемоги.

Хто такий Жан-Ноель Барро? Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.

Зі свого боку Сибіга зазначив, що "Франція дієво забезпечує просування Плану перемоги Володимира Зеленського".

"У нас був тривалий тет-а-тет, де ми обмінялися думками щодо додаткових кроків для практичного втілення Плану Зеленського", - додав глава МЗС.

Дивіться відео - п'ять кроків Зеленського для перемоги України:

План перемоги України - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Білий дім підтримує План перемоги Володимира Зеленського. У Вашингтоні наголосили, що переговори з представниками іноземних держав без України, неможливі.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що в таємних додатках до плану перемоги України йдеться про можливість проведення ударів углиб території Росії. Також визначено необхідну для цього зброю.

Як повідомлялося раніше, представник Держдепартаменту США Метью Міллер сказав, що Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

/ Инфографика Главреда

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